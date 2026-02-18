Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người mẫu cao 1,8 m tiết lộ thay đổi sau khi kết hôn với Hồ Quang Hiếu

Thạch Anh - An Hạ
18/02/2026 08:23 GMT+7

Tạm gác đam mê để lui về làm hậu phương cho ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như khẳng định bản thân tin tưởng vào người bạn đời. Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, cô chọn cách giữ thái độ bình thản, tập trung vun vén gia đình thay vì tìm cách đáp trả.

Sau khi kết hôn và thực hiện thiên chức làm mẹ, cuộc sống của người mẫu Tuệ Như có những bước ngoặt đáng kể. Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm hôn nhân, sự thay đổi của bản thân và cách đối diện với áp lực từ sự nổi tiếng của chồng là ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Hôn nhân của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu

- Ảnh 1.

Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu thường xuất hiện chung tại các sự kiện giải trí, đồng thời dành những lời "có cánh" khi nói về nhau

Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về sự thay đổi của Hồ Quang Hiếu từ thời độc thân cho đến khi đã có gia đình, Tuệ Như không ngần ngại dành lời khen cho chồng. Theo cô, nam ca sĩ không chỉ hoàn thành tốt vai trò của một người chồng mà còn thể hiện trách nhiệm khi làm cha. “Anh Hiếu khi làm chồng đã tốt rồi, khi làm ba anh ấy còn tốt hơn nữa, biết chăm con và lúc nào cũng phụ vợ làm việc nhà”, người mẫu 10X khẳng định.

Sự gắn kết này chính là điểm tựa giúp Tuệ Như vượt qua những giây phút chạnh lòng khi phải tạm gác lại sự nghiệp để vun vén cho tổ ấm. Cô thừa nhận việc dành phần lớn thời gian cho gia đình thay vì công việc đôi khi khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng, nhưng sự đồng hành của chồng đã giúp cô nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Kết hôn với nam ca sĩ được nhận xét điển trai, Tuệ Như cho biết giữa cô và Hồ Quang Hiếu ít ghen tuông. “Hai vợ chồng đến với nhau bằng sự thấu hiểu về nghề nghiệp và rất nhiều thứ khác”, cô lý giải. Đặc biệt, yếu tố tiên quyết khiến nữ người mẫu cao 1,8 m quyết định gắn bó cuộc đời với giọng ca Con bướm xuân chính là sự thật thà từ anh.

Người mẫu cao 1,8m tiết lộ thay đổi sau khi kết hôn với Hồ Quang Hiếu - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của người mẫu Tuệ Như và ca sĩ Hồ Quang Hiếu

Ảnh: FBNV

Tuệ Như đánh giá cao việc chồng là người nghĩ sao nói vậy, những lời nói của anh luôn phản ánh đúng bản chất con người thật, không màu mè hay diễn kịch. Sự minh bạch này tạo nên nền tảng lòng tin vững chắc, giúp cô cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Đối mặt với khoảng cách tuổi tác và những lời bàn tán từ bên ngoài, Tuệ Như chọn giữ tâm thế vững vàng. “Những vấn đề bên ngoài tôi không có để ý lắm, quan trọng là những người bên cạnh mình nghĩ gì và nói gì với mình”, cô bộc bạch.

Sự trưởng thành của Tuệ Như còn thể hiện qua cách cô định vị cuộc sống. Sau khi lập gia đình, nữ người mẫu thấy mình biết vun vén và yêu thương người thân nhiều hơn. Khi được hỏi về dự định tái xuất nghệ thuật trong năm 2026, Tuệ Như cho biết hiện tại cô vẫn ưu tiên toàn bộ tâm sức để chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Trong dịp tết năm nay, kế hoạch của gia đình cô vẫn duy trì sự truyền thống và gắn kết khi đưa con về thăm cả quê nội lẫn quê ngoại, giữ vững nếp sinh hoạt gia đình giữa những ồn ào của thế giới giải trí.

Tuệ Như sinh năm 2000, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1,8 m. Trước khi nên duyên vợ chồng với Hồ Quang Hiếu, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau 3 tháng tìm hiểu, Tuệ Như và giọng ca Con bướm xuân quyết định đăng ký kết hôn. Cặp đôi đón thêm thành viên mới vào tháng 1.2025.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Quang Hiếu Tuệ Như hôn nhân gia đình sao
Bình luận (0)

