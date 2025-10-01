Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi đám cưới với vợ người mẫu 1,8 m

Tối 30.9, buổi công chiếu phim Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt như danh ca Ngọc Sơn, MC Thanh Bạch, MC Quyền Linh, diễn viên Lý Nhã Kỳ, Minh Luân, LyLy Luta, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái, vợ chồng diễn viên Long đẹp trai, ca sĩ Lệ Quyên, MC Thanh Thảo… Trong dàn khách mời, ca sĩ Hồ Quang Hiếu gây chú ý khi xuất hiện cùng vợ - người mẫu Tuệ Như. Đây là những lần hiếm hoi nam ca sĩ tháp tùng bà xã trong một sự kiện giải trí sau hôn lễ.

Hồ Quang Hiếu tháp tùng bà xã tại sự kiện công chiếu phim Chị ngã em nâng ẢNH: FBNV

Hôn lễ của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như được tổ chức ngày 19.9 tại TP.HCM với khoảng 80 khách mời thân thiết. Trước đó, cặp đôi đã làm lễ đính hôn ở Cà Mau, quê nhà cô dâu và đăng ký kết hôn từ năm 2023. Hiện cả hai đã có một con trai hơn 8 tháng tuổi. Trong lễ cưới, bé Hin đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới cho bố mẹ, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt và xúc động.

Cuộc sống hiện tại của Hồ Quang Hiếu bên vợ người mẫu

Theo giọng ca Con bướm xuân, đám cưới chính là dịp để anh dành lời cảm ơn đến vợ sau khoảng thời gian thấu hiểu và bên nhau ẢNH: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, nam ca sĩ cho biết: "Đám cưới là dịp để tôi gửi lời cảm ơn đến vợ vì đã hiểu và luôn bên cạnh mình. Sau thời gian bên nhau, bà xã đã dành cho tôi món quà vô giá, đó chính là con trai. Thời gian sắp tới, với cương vị là người chồng, người cha, tôi sẽ bồi đắp và mang đến cho vợ mình hạnh phúc nhiều hơn".

Hồ Quang Hiếu chia sẻ cuộc sống sau đám cưới không có nhiều thay đổi, song đối với anh và vợ, đây là một cột mốc ý nghĩa. "Đối với nhiều người, đám cưới chỉ có cô dâu và chú rể. Nhưng đám cưới của tôi còn có sự chứng kiến của con trai bé bỏng, quả ngọt sau hành trình bên nhau cùng bà xã. Điều đó khiến ngày trọng đại của tôi trở nên đáng nhớ hơn", nam ca sĩ tâm sự.

Theo giọng ca Con bướm xuân, hạnh phúc hiện tại nằm ở những điều giản dị: sau mỗi buổi diễn trở về nhà có vợ con chờ đợi. "Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao", anh chia sẻ. Về cuộc sống hiện tại, Hồ Quang Hiếu cho biết ngoài thời gian đi hát, anh vẫn dành sự quan tâm cho vợ con, phụ giúp những công việc trong nhà. "Cuộc sống hằng ngày của tôi diễn ra như bao người đàn ông khác, thời gian rảnh tôi phụ vợ chăm con, cùng vợ và con làm những điều yêu thích… Tôi nghĩ điều đó mang lại sự vui vẻ và ấm cúng cho gia đình", anh thích thú nói thêm.

Anh học cách dung hòa cuộc sống để dành nhiều thời gian cho tổ ấm của mình ẢNH: FBNV

Ông xã Tuệ Như thừa nhận công việc nghệ thuật đôi lúc bận rộn, nhưng hiện tại anh đã học cách dung hòa để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh quan niệm rằng trách nhiệm của một người đàn ông không chỉ dừng lại ở sự nghiệp, mà còn là sự gắn bó và đồng hành với vợ con. "Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, không chỉ là người chồng mà còn là người cha. Vì vậy, tôi cố gắng cân bằng để không đánh mất sự gắn kết trong gia đình", Hồ Quang Hiếu trải lòng.

Với nam ca sĩ 8X, hôn nhân không chỉ là sự kiện gắn kết, mà còn là hành trình dài của sự sẻ chia và trưởng thành. Người đàn ông từng quen với sự tự do nay tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị và nụ cười của con trai bé bỏng, sự thấu hiểu của vợ và sự bình yên của một mái ấm.

Ngoài việc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Hồ Quang Hiếu tiết lộ sẽ ra mắt một MV mới, trong đó đưa cả vợ và con trai tham gia. Anh cho biết sản phẩm này nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, đồng thời là món quà anh muốn dành tặng cho gia đình nhỏ.