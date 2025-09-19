Thanh Bạch, Lý Nhã Kỳ dự đám cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu

Ngày 19.9, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ là người mẫu Tuệ Như tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Sáng cùng ngày, lễ tân hôn của nam ca sĩ diễn ra ấm cúng tại tư gia ở TP.HCM, trong không khí quây quần của hai bên gia đình. Buổi lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống, trang trọng với hoa tươi phủ khắp, tông màu trắng chủ đạo mang đến vẻ thanh nhã, tinh khiết. Cô dâu, chú rể cùng mặc áo dài trắng ton sur ton, sánh đôi rạng rỡ.

Sau đó, Hồ Quang Hiếu và vợ bắt đầu đón khách trong tiệc cưới buổi tối tại khuôn viên sân vườn của một resort ở phường Bình Dương, TP.HCM. Tiệc cưới có khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ.

Một số khoảnh khắc trong lễ cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, buổi lễ chính thức bắt đầu. Cô dâu Tuệ Như xuất hiện trong bộ váy cưới lộng lẫy, rạng rỡ nắm chặt tay Hồ Quang Hiếu cùng tiến lên lễ đường trong niềm hạnh phúc

Ảnh: Sồi Photography

Tiệc cưới lấy chủ đề khu vườn tình yêu với tông hồng chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn. Lễ cưới diễn ra trang trọng, ngắn gọn trong 30 phút, đầy đủ các nghi thức như trao nhẫn, dâng rượu Ảnh: Sồi Photography

Trên sân khấu, Hồ Quang Hiếu phát biểu thề ước hôn nhân, cảm ơn bạn đời đã mang đến một mái ấm gia đình như anh luôn mơ ước. "Khi gặp em, anh mới thật sự cảm nhận được gia đình là như thế nào, có một người vợ để yêu thương, một mái ấm để trở về, và một lý do để anh nỗ lực mỗi ngày. Trước đây, anh cứ mãi đi tìm cảm giác đó mà không thấy, cho đến khi có em. Nhờ em, anh học được cách trưởng thành, biết lo nghĩ nhiều hơn, biết đặt gia đình lên trên tất cả", nam ca sĩ bày tỏ

Ảnh: Sồi Photography

Hồ Quang Hiếu nói trước đây cuộc sống của anh khá tẻ nhạt, đi làm rồi về, cứ lủi thủi một mình, không có ai để tâm sự. Khi Tuệ Như đồng ý nắm tay cùng anh đi tiếp con đường này, nam ca sĩ mới có một người bạn tri kỷ thật sự, để cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những áp lực trong cuộc sống. Giọng ca Con bướm xuân xúc động: "Anh mong cuộc sống của hai vợ chồng mình sẽ đơn giản thôi, mỗi ngày mình cố gắng hoàn thiện bản thân, cùng nhau tốt hơn một chút, chứng kiến Hin lớn khôn, và quan trọng nhất là hai ta gắn bó đến tận khi răng long đầu bạc" Ảnh: Sồi Photography

Trước chia sẻ của Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như đã xúc động bật khóc. Cô nghẹn ngào chia sẻ: “Em cảm ơn anh đã cho em cảm giác bình yên, đủ đầy và nhiều tiếng cười. Với em, anh không chỉ là chồng, mà còn là bạn đồng hành, là người để em chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Em tin hạnh phúc không phải là điều hoàn hảo, mà là hành trình mà hai vợ chồng mình cùng nhau vun đắp, để mỗi ngày Hin lớn khôn, bố mẹ cũng lớn lên cùng con, và chúng ta nắm tay nhau đi đến cuối con đường” Ảnh: Sồi Photography

Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin), khiến lễ cưới của cặp vợ chồng trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn Ảnh: Sồi Photography

Không gian lễ cưới được trang trí với khoảng 30 loại hoa tươi như hoa hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan hồ điệp. 50% trong số đó là hoa nhập khẩu Ảnh: Sồi Photography

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như MC Thanh Bạch, Nhật Kim Anh, Đinh Kiến Phong, Phạm Trưởng, Quốc Trường, Minh Luân, Quách Tuấn Du, Lý Nhã Kỳ... đều góp mặt trong ngày trọng đại của Hồ Quang Hiếu

Ảnh: Sồi Photography

MC Nguyên Khang là người dẫn dắt tiệc cưới của cặp sao. Nam MC nhắc lại cơ duyên Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như lần đầu quen biết thông qua bữa tiệc của một người bạn. Khi tiệc tàn đã khuya, Hồ Quang Hiếu chủ động đưa nữ người mẫu về nhà. Từ lần cơ duyên đó, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như gắn kết và nên duyên vợ chồng

Ảnh: Sồi Photography

Lý Nhã Kỳ diện trang phục thanh lịch, khoe nhan sắc rạng rỡ khi đến chúc phúc cho vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như Ảnh: Sồi Photography

Nhật Kim Anh gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng. Trong khi đó, diễn viên Quốc Trường hài hước "xin vía" có vợ khi tham dự lễ cưới của Hồ Quang Hiếu Ảnh: Sồi Photography