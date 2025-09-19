Thanh Bạch, Lý Nhã Kỳ dự đám cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu

Tối 19.9, vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như tổ chức lễ cưới ấm cúng tại TP.HCM, quy tụ nhiều bạn bè thân thiết của nam ca sĩ trong làng giải trí như MC Thanh Bạch, Nhật Kim Anh, Lý Nhã Kỳ, Quốc Trường...
Ngày 19.9, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ là người mẫu Tuệ Như tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Sáng cùng ngày, lễ tân hôn của nam ca sĩ diễn ra ấm cúng tại tư gia ở TP.HCM, trong không khí quây quần của hai bên gia đình. Buổi lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống, trang trọng với hoa tươi phủ khắp, tông màu trắng chủ đạo mang đến vẻ thanh nhã, tinh khiết. Cô dâu, chú rể cùng mặc áo dài trắng ton sur ton, sánh đôi rạng rỡ.
Sau đó, Hồ Quang Hiếu và vợ bắt đầu đón khách trong tiệc cưới buổi tối tại khuôn viên sân vườn của một resort ở phường Bình Dương, TP.HCM. Tiệc cưới có khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ.
Một số khoảnh khắc trong lễ cưới của Hồ Quang Hiếu và vợ
Không gian lễ cưới được trang trí với khoảng 30 loại hoa tươi như hoa hồng, cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan hồ điệp. 50% trong số đó là hoa nhập khẩu
