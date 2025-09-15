Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như vào tháng 4.2023, chỉ ba tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tháng 8.2023, họ tổ chức đám hỏi tại Cà Mau trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới. Sau khi con trai đầu lòng được 8 tháng, Hồ Quang Hiếu và vợ quyết định tổ chức lễ cưới.

Hình ảnh trong lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như tại Cà Mau

Lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như diễn ra ấm cúng, đủ đầy các nghi thức truyền thống. Cặp vợ chồng diện áo dài đỏ đồng điệu, khoe nụ cười hạnh phúc ẢNH: NVCC

Ngay từ sáng, nam ca sĩ đã có mặt cùng mẹ, họ hàng và đặc biệt là mang theo “cục vàng nhỏ” là bé Nguyễn Trần Quang Vinh, mới tròn 8 tháng tuổi. Cậu bé có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu ẢNH: NVCC

Vốn đã nhiều lần về thăm quê vợ, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc trong ngày trọng đại này. Anh bày tỏ sự có mặt của con trai giúp anh thêm vững tin, đồng thời mang lại niềm vui cho cả gia đình hai bên ẢNH: NVCC

Nam ca sĩ chia sẻ trong khi cô dâu, chú rể tất bật với nghi thức truyền thống thì con trai lại trở thành tâm điểm của buổi lễ. Ai đến cũng muốn được bế, được chơi với bé. Hồ Quang Hiếu hạnh phúc chia sẻ: “Hôm nay tôi chỉ là vai phụ thôi, spotlight thuộc về Hin hết rồi. Khách mời đặc biệt này đúng là chiếm sóng hơn cả bố mẹ” ẢNH: NVCC

Không gian trang trí trong lễ vu quy Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Khắp khu vực nhà gái được trang hoàng bằng những vật dụng gần gũi như hoa, cây chuối, lá dừa, trái cây... Không gian mộc mạc, gần gũi khiến chú rể bất ngờ và thích thú

ẢNH: NVCC

Thay vì chọn phong cách cầu kỳ, Tuệ Như quyết định mang phong cách miệt vườn, đậm nét miền Tây vào đám cưới của mình. Cô chia sẻ: “Như đã về trước vài ngày để tự tay cùng đội trang trí chuẩn bị. Vì gắn bó với sông nước miền Tây từ nhỏ nên Như muốn ngày trọng đại của mình cũng mang tinh thần đơn giản, thân quen” ẢNH: NVCC

Trong ngày trọng đại, cô dâu Tuệ Như mặc áo dài cưới mang đậm dấu ấn truyền thống Việt Nam, trang điểm nền nã, nổi bật giữa không gian trang trí nhiều cây lá và hoa tươi

ẢNH: NVCC

Không còn cảnh cả xóm kéo đến xem chú rể nổi tiếng như lần đầu nam ca sĩ về ra mắt, ngày vui nay diễn ra giản dị, ấm áp. Người thân, hàng xóm láng giềng đều đến chung vui, gửi lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ ẢNH: NVCC

Sau khi hoàn tất nghi thức gia tiên buổi trưa, lễ vu quy Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như tiếp tục với tiệc cưới vào buổi chiều với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và hàng xóm ẢNH: NVCC