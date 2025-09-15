Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu

Lạc Xuân
Lạc Xuân
15/09/2025 21:09 GMT+7

Hôm 15.9, lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Nam ca sĩ và vợ người mẫu diện trang phục truyền thống Việt Nam với áo dài khăn đóng sắc đỏ nổi bật.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như vào tháng 4.2023, chỉ ba tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tháng 8.2023, họ tổ chức đám hỏi tại Cà Mau trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới. Sau khi con trai đầu lòng được 8 tháng, Hồ Quang Hiếu và vợ quyết định tổ chức lễ cưới.

Hình ảnh trong lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như tại Cà Mau

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 1.

Lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như diễn ra ấm cúng, đủ đầy các nghi thức truyền thống. Cặp vợ chồng diện áo dài đỏ đồng điệu, khoe nụ cười hạnh phúc

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 2.

Ngay từ sáng, nam ca sĩ đã có mặt cùng mẹ, họ hàng và đặc biệt là mang theo “cục vàng nhỏ” là bé Nguyễn Trần Quang Vinh, mới tròn 8 tháng tuổi. Cậu bé có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 3.

Vốn đã nhiều lần về thăm quê vợ, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc trong ngày trọng đại này. Anh bày tỏ sự có mặt của con trai giúp anh thêm vững tin, đồng thời mang lại niềm vui cho cả gia đình hai bên

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 4.

Nam ca sĩ chia sẻ trong khi cô dâu, chú rể tất bật với nghi thức truyền thống thì con trai lại trở thành tâm điểm của buổi lễ. Ai đến cũng muốn được bế, được chơi với bé. Hồ Quang Hiếu hạnh phúc chia sẻ: “Hôm nay tôi chỉ là vai phụ thôi, spotlight thuộc về Hin hết rồi. Khách mời đặc biệt này đúng là chiếm sóng hơn cả bố mẹ”

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 5.

Không gian trang trí trong lễ vu quy Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như. Khắp khu vực nhà gái được trang hoàng bằng những vật dụng gần gũi như hoa, cây chuối, lá dừa, trái cây... Không gian mộc mạc, gần gũi khiến chú rể bất ngờ và thích thú

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 6.

Thay vì chọn phong cách cầu kỳ, Tuệ Như quyết định mang phong cách miệt vườn, đậm nét miền Tây vào đám cưới của mình. Cô chia sẻ: “Như đã về trước vài ngày để tự tay cùng đội trang trí chuẩn bị. Vì gắn bó với sông nước miền Tây từ nhỏ nên Như muốn ngày trọng đại của mình cũng mang tinh thần đơn giản, thân quen”

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 7.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Tuệ Như mặc áo dài cưới mang đậm dấu ấn truyền thống Việt Nam, trang điểm nền nã, nổi bật giữa không gian trang trí nhiều cây lá và hoa tươi

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 8.

Không còn cảnh cả xóm kéo đến xem chú rể nổi tiếng như lần đầu nam ca sĩ về ra mắt, ngày vui nay diễn ra giản dị, ấm áp. Người thân, hàng xóm láng giềng đều đến chung vui, gửi lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 9.

Sau khi hoàn tất nghi thức gia tiên buổi trưa, lễ vu quy Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như tiếp tục với tiệc cưới vào buổi chiều với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và hàng xóm

ẢNH: NVCC

Lễ vu quy phong cách miệt vườn của Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu - Ảnh 10.

Sau lễ vu quy, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như sẽ tổ chức đám cưới tại một resort tại TP.HCM vào ngày 19.9 với khoảng 80 người tham dự, gồm gia đình, họ hàng và nghệ sĩ thân thiết

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Hồ Quang Hiếu tung ảnh cưới lãng mạn bên vợ kém 17 tuổi

Hồ Quang Hiếu tung ảnh cưới lãng mạn bên vợ kém 17 tuổi

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như vừa thực hiện bộ ảnh cưới trước thềm lễ thành hôn diễn ra vào ngày 19.9 tại TP.HCM. Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi của cặp vợ chồng khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Quang Hiếu Ca sĩ Hồ Quang Hiếu Tuệ Như lễ vu quy Đám cưới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận