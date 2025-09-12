Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hồ Quang Hiếu tung ảnh cưới lãng mạn bên vợ kém 17 tuổi

Lạc Xuân
Lạc Xuân
12/09/2025 18:45 GMT+7

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như vừa thực hiện bộ ảnh cưới trước thềm lễ thành hôn diễn ra vào ngày 19.9 tại TP.HCM. Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi của cặp vợ chồng khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983 tại Đắk Lắk, là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Ngã tư đường... và từng được mệnh danh là "hoàng tử nhạc dance". Không chỉ thành công ở nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu còn có tổ ấm hạnh phúc bên người mẫu Tuệ Như, kém anh 17 tuổi. 

Ảnh cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 1.

Trước thềm hôn lễ, Hồ Quang Hiếu đăng tải bộ ảnh cưới bên người mẫu Tuệ Như. Trong những thước hình lãng mạn, nam ca sĩ diện vest xanh lịch lãm, còn Tuệ Như gợi cảm với đầm cúp ngực khoe nhan sắc xinh đẹp

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 2.

Buổi chụp ảnh diễn ra nhanh gọn trong không khí vui vẻ, hạnh phúc bởi cả hai đã quá quen thuộc với ống kính

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 3.

"Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh, đi đến cuối con đường nhiều gian nan", Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Tuệ Như cũng không giấu được hạnh phúc trước ngày tổ chức hôn lễ

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin), khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 5.

Nam ca sĩ chia sẻ niềm vui của anh tăng gấp đôi khi ảnh cưới có thêm sự góp mặt của con trai. Hồ Quang Hiếu kể, ban đầu bé còn quấy khóc vì buồn ngủ, nhưng khi thay đồ thì bé hợp tác vui vẻ cùng bố mẹ

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 6.

Nam ca sĩ 8X cho biết anh và vợ đều hướng nội nên lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. “Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, anh nói

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, ngày 15.9, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một resort ở TP.HCM với không khí ấm cúng, lãng mạn và giản dị, đúng tinh thần mà cả hai mong muốn

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 8.

Sau hai năm gắn bó, cùng trải qua hành trình đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu cho biết anh bước vào ngày cưới với tâm thế thoải mái, không còn hồi hộp như những cặp đôi “cưới trước, sống chung sau”. Giọng ca Con bướm xuân chia sẻ: “Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau và cả hai bên gia đình cũng trở nên thân thiết, vì vậy niềm vui trong ngày trọng đại này càng trọn vẹn hơn”

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 9.

Trước đó, Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như vào tháng 4.2023, chỉ ba tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tháng 8.2023, họ tổ chức đám hỏi tại Cà Mau trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới

ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như: Bộ ảnh cưới lãng mạn trước thềm hôn lễ - Ảnh 10.

Với Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như, hôn lễ không chỉ là một dấu mốc ngọt ngào mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa khi con trai được chứng kiến niềm hạnh phúc của bố mẹ trên sân khấu

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới với người mẫu 1,8 m

Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới với người mẫu 1,8 m

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 19.9 tại TP.HCM, sau hai năm chung sống và có con trai hơn 7 tháng tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Quang Hiếu Tuệ Như Ca sĩ Hồ Quang Hiếu Đám cưới ảnh cưới hôn lễ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận