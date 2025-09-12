Hồ Quang Hiếu tung ảnh cưới lãng mạn bên vợ kém 17 tuổi

Ca sĩ
Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983 tại Đắk Lắk, là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Ngã tư đường... và từng được mệnh danh là "hoàng tử nhạc dance". Không chỉ thành công ở nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu còn có tổ ấm hạnh phúc bên người mẫu Tuệ Như, kém anh 17 tuổi. Ảnh cưới của ca sĩ Hồ Quang Hiếu và vợ người mẫu
Trước thềm hôn lễ, Hồ Quang Hiếu đăng tải bộ ảnh cưới bên người mẫu Tuệ Như. Trong những thước hình lãng mạn, nam ca sĩ diện vest xanh lịch lãm, còn Tuệ Như gợi cảm với đầm cúp ngực khoe nhan sắc xinh đẹp
Buổi chụp ảnh diễn ra nhanh gọn trong không khí vui vẻ, hạnh phúc bởi cả hai đã quá quen thuộc với ống kính
"Ngày đó cũng đã tới, khi cuối cùng em khoác lên mình tà áo cưới và nắm tay anh, đi đến cuối con đường nhiều gian nan", Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Tuệ Như cũng không giấu được hạnh phúc trước ngày tổ chức hôn lễ
Sự xuất hiện của con trai 8 tháng tuổi - bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin), khiến khung hình trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn
Nam ca sĩ chia sẻ niềm vui của anh tăng gấp đôi khi ảnh cưới có thêm sự góp mặt của con trai. Hồ Quang Hiếu kể, ban đầu bé còn quấy khóc vì buồn ngủ, nhưng khi thay đồ thì bé hợp tác vui vẻ cùng bố mẹ
Nam ca sĩ 8X cho biết anh và vợ đều hướng nội nên lễ cưới chỉ mời khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. “
Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ”, anh nói
Theo kế hoạch, ngày 15.9, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một resort ở TP.HCM với không khí ấm cúng, lãng mạn và giản dị, đúng tinh thần mà cả hai mong muốn
Sau hai năm gắn bó, cùng trải qua hành trình đón con trai đầu lòng, Hồ Quang Hiếu cho biết anh bước vào ngày cưới với tâm thế thoải mái, không còn hồi hộp như những cặp đôi “cưới trước, sống chung sau”. Giọng ca
Con bướm xuân chia sẻ: “Chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau và cả hai bên gia đình cũng trở nên thân thiết, vì vậy niềm vui trong ngày trọng đại này càng trọn vẹn hơn”
Trước đó, Hồ Quang Hiếu
công khai tình cảm với người mẫu Tuệ Như vào tháng 4.2023, chỉ ba tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tháng 8.2023, họ tổ chức đám hỏi tại Cà Mau trước khi dọn về chung sống và lên kế hoạch có con rồi mới làm đám cưới
Với Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như, hôn lễ không chỉ là một dấu mốc ngọt ngào mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa khi con trai được chứng kiến niềm hạnh phúc của bố mẹ trên sân khấu
