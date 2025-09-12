Anh Tú cùng 'hàng xóm' LyLy thực hiện MV về đám cưới

Mới đây, Anh Tú và LyLy vừa cho ra mắt MV Ngày ta có nhau. Đây là một ca khúc ballad nhẹ nhàng mang thông điệp sâu sắc về những cam kết trong hôn nhân. Ở sản phẩm này, nhạc sĩ Khắc Hưng dẫn dắt cảm xúc bằng giai điệu ấm áp, ca từ dễ hiểu để bài hát in sâu vào tâm trí người nghe.

Anh Tú và LyLy là người dẫn chuyện trong MV Ảnh: NVCC

Trong MV lần này, Anh Tú và LyLy cùng PNJ xây dựng hai câu chuyện về sự gắn kết và thủy chung trong tình yêu. Theo đó, câu chuyện đầu tiên là về nhân vật Khánh và Linh. Sau thời gian ngắn "về chung một nhà", Khánh phải về đơn vị để làm nhiệm vụ, một mình Linh phải quán xuyến tất cả những việc trong gia đình. Tuy ở xa nhau nhưng tình cảm của hai người vẫn được nuôi dưỡng bằng từng bức thư, từng món quà gửi từ phương xa. Giây phút Khánh về ôm vợ, bế con sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở thành một trong những khoảnh khắc nghẹn ngào nhất MV.

Câu chuyện thứ hai là một bài học về tình yêu và sự sẻ chia. Bảo và Hân là hai giáo viên trẻ, cặp đôi quyết định từ bỏ cuộc sống phố thị để lên vùng cao. Họ không có vật chất đủ đầy, nhưng lại có niềm hạnh phúc trọn vẹn nhờ vào sự tin tưởng và cố gắng cùng nhau. Chuyện tình cả hai có cái kết đẹp bằng một đám cưới ở vùng cao.

LyLy và Anh Tú là hàng xóm nên cả hai thường xuyên tập nhạc cùng nhau Ảnh: NVCC

Đối với Anh Tú và LyLy, họ không muốn xây dựng một câu chuyện tình yêu cổ tích, thay vào đó, cả hai muốn mọi người cảm nhận được sự yêu thương, son sắt thông qua câu chuyện dung dị, gần gũi nhất.

Tại hậu trường của một chương trình, ca sĩ Anh Tú không ngần ngại thừa nhận LyLy là nữ đồng nghiệp ăn ý nhất trong âm nhạc. Theo Anh Tú, mối quan hệ đặc biệt này bắt nguồn từ tình bạn thân thiết ngoài đời. Cả hai ở cạnh nhà nên có nhiều cơ hội tập luyện và thu âm các bản cover chung. Những sản phẩm này khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.