Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới với người mẫu 1,8 m

Trước đó, vào tháng 8.2023, cả hai đã làm đám hỏi tại Cà Mau và dọn về sống chung trong căn nhà phố ở TP.HCM. Hồ Quang Hiếu cho biết đám cưới sẽ là buổi tiệc riêng tư, tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ mời số lượng khách hạn chế để giữ không khí ấm cúng.

Cuộc sống hôn nhân sau 2 năm của vợ chồng Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu viên mãn bên bà xã Tuệ Như và con trai đầu lòng ẢNH: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồ Quang Hiếu cho biết hiện anh và bà xã đang chuẩn bị những khâu đầu tiên cho lễ cưới, đồng thời gửi thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nam ca sĩ thừa nhận khi có con nhỏ, cuộc sống vợ chồng thay đổi rất nhiều. Anh phải cân bằng giữa công việc và gia đình để dành thời gian cho bà xã cùng con trai.

"Khi có con, tôi nhận thấy bản thân có nhiều trách nhiệm hơn và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sau hai năm làm đám hỏi và chung sống, giờ đây có thêm con đám cưới sẽ trở nên trọn vẹn và là cột mốc đáng nhớ của chúng tôi", anh chia sẻ.

Tuệ Như chia sẻ, cô và ông xã thống nhất không tổ chức xa hoa mà muốn buổi lễ ấm cúng, trở thành kỷ niệm giản dị nhưng ý nghĩa. Với cô, sự có mặt của bé Quang Vinh trong ngày vui là niềm hạnh phúc lớn nhất của đại gia đình.

Trước thềm hôn lễ, bà xã giọng ca Con bướm xuân thừa nhận bản thân vừa háo hức vừa áp lực vì bận rộn chăm sóc con nhỏ. Cô yên tâm để chồng phụ trách khâu chuẩn bị vì "anh có gu và rất hiểu vợ". Người đẹp sinh năm 2000 cho biết từ khi lập gia đình, cô được chồng yêu thương, chiều chuộng nên cảm thấy cuộc sống "mẹ bỉm sữa" nhẹ nhàng và thú vị.

Vợ chồng nam ca sĩ cho biết hiện đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới tại TP.HCM ẢNH: FBNV

Trước khi bước vào hôn nhân, Hồ Quang Hiếu thẳng thắn chia sẻ với vợ về những mối tình trong quá khứ. Anh cho rằng sự thật thà sẽ giúp cả hai thấu hiểu và gắn bó lâu dài: "Tôi nghĩ khi đến với nhau, mình nên thật tình và nói hết những điểm xấu. Nếu cô ấy chấp nhận được thì chúng tôi mới có thể sống lâu dài hơn". Chính sự chân thành ấy đã giúp anh chinh phục Tuệ Như.

Nói thêm về cuộc sống sau khi lấy vợ, Hồ Quang Hiếu trải lòng: "Tôi thấy cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều điều hay. Trước đây, tôi ít khi nào dọn nhà, tưới cây, nấu ăn, thậm chí không có thời gian nằm coi phim ở nhà. Tuy nhiên khi có vợ, tôi thấy làm những công việc đó cũng giúp mình giải tỏa áp lực và cảm thấy vui".

Trong mắt Hồ Quang Hiếu, vợ là nguồn động lực lớn, giúp anh thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống. Anh khẳng định từ khi có tổ ấm, bản thân trở nên năng nổ hơn trong công việc, đồng thời cố gắng phát triển sự nghiệp và kinh doanh để ổn định kinh tế, lo tương lai cho con.

Hồ Quang Hiếu, sinh năm 1983 tại Đắk Lắk, là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc... và từng được mệnh danh là "hoàng tử nhạc dance". Sau gần 20 năm ca hát, anh thừa nhận bước ngoặt lớn nhất trong đời chính là xây dựng gia đình và chuẩn bị cho lễ cưới ấm cúng bên người mẫu Tuệ Như.