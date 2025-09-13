Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Cảnh quay táo bạo của Quốc Trường trong 'Chị ngã em nâng'

Thạch Anh
Thạch Anh
13/09/2025 21:27 GMT+7

Vào vai 'tình trẻ' của Lê Khánh, diễn viên Quốc Trường có phân đoạn táo bạo cùng bạn diễn nữ, vừa được nhà sản xuất hé lộ trong trailer 'Chị ngã em nâng'.

Diễn viên Quốc Trường góp mặt trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn sao Việt như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân. Trong dự án lần này, anh vào vai bác sĩ Trường, đang trong mối quan hệ tình - tiền phức tạp với “phú bà” Thương (Lê Khánh thủ vai).

Quốc Trường vào vai 'tình trẻ', đóng cảnh táo bạo trong 'Chị ngã em nâng' - Ảnh 1.

Cảnh quay táo bạo của Quốc Trường trong phim mới

ẢNH: NSX

Ngoài đời, Lê Khánh hơn Quốc Trường 7 tuổi, là mẹ hai con và có cuộc sống gia đình êm ấm. Trong khi đó, nam diễn viên lại có cuộc sống độc thân, kín tiếng. Chính sự chênh lệch này khiến đạo diễn Vũ Thành Vinh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong khâu tạo hình cho nhân vật. Ngay cả khi đã có sự chuẩn bị chỉn chu, Lê Khánh thừa nhận ban đầu cô vẫn lo lắng khi sánh đôi cùng bạn diễn trẻ hơn. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ từ đạo diễn và sự chủ động của Quốc Trường, khoảng cách giữa hai diễn viên dần được rút ngắn.

Bên cạnh việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, Quốc Trường còn dành thời gian gắn kết với bạn diễn thông qua các hoạt động như những bữa ăn chung, hát hò đến trò chuyện thường ngày… Nam diễn viên khẳng định: “Lê Khánh mang đến cho tôi cảm giác rất thân thiết, gần gũi, nên khi đóng những phân đoạn có hai người đã khiến tôi tin đây là một người con gái cần sự che chở. Tôi không thấy đây là Lê Khánh, mà luôn thấy đây là nhân vật Thương khi đóng phim”.

Quốc Trường vào vai 'tình trẻ', đóng cảnh táo bạo trong 'Chị ngã em nâng' - Ảnh 2.

Ở phim trường, Quốc Trường gần như “ôm kịch bản”, tranh thủ từng phút để tập thoại. Anh thậm chí biến trợ lý riêng thành bạn diễn bất đắc dĩ, cùng vào vai để khai thác và đào sâu nhân vật

ẢNH: NSX

Vai diễn mới mẻ của Quốc Trường

Mới đây, nhà sản xuất Chị ngã em nâng vừa hé lộ trailer chính thức của phim, khiến khán giả tò mò. Trailer mở đầu bằng sự đối lập giữa quá khứ và hiện tại của chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn), từ đó đặt ra vấn đề: “Liệu sợi dây tình thân có đủ sức vượt qua những hiểu lầm và tổn thương để trở về bên nhau?”.

Không chỉ xoay quanh mâu thuẫn gia đình, phim còn khai thác tuyến tình cảm của Thương, trong đó đáng chú ý là phân đoạn táo bạo giữa Quốc Trường với bạn diễn. Ngoài ra, màn tranh cãi của cả hai cũng gây tò mò khi nhân vật bác sĩ do Quốc Trường đảm nhận lên tiếng trách móc người yêu: “Em không muốn cưới vì bận lo cho thằng Lực”. Trong khi đó, Lê Khánh bẽ bàng chia sẻ: “Bởi vì anh đang yêu một người đàn bà bị trời hành là em nè”.

Quốc Trường vào vai 'tình trẻ', đóng cảnh táo bạo trong 'Chị ngã em nâng' - Ảnh 3.

Lê Khánh gặp áp lực khi vào vai người yêu của Quốc Trường. Phim dự kiến ra rạp vào tháng 10.2025

ẢNH: NSX

Theo tiết lộ của Quốc Trường, để vào vai bác sĩ, anh đã phải dành thời gian học hỏi kỹ thuật và thao tác chuyên ngành thẩm mỹ từ các chuyên gia. Đây là cách nam diễn viên chuẩn bị cho phân cảnh thực hành trên bạn diễn Như Vân dưới sự giám sát của cố vấn. Không chỉ vậy, những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như cách mặc áo blouse, đội nón, đeo găng tay… cũng được anh rèn luyện tỉ mỉ để thể hiện đúng thần thái một bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp. “Là một diễn viên, để học nghề bác sĩ trong bệnh viện với tôi rất khó. Tôi phải tập dáng đứng, tư thế tay tiêm filler, thao tác thăm dò da mặt bệnh nhân…”.

Chị ngã em nâng chọn khai thác góc nhìn của một cặp chị em mồ côi, phải làm điểm tựa cho nhau sau biến cố mất người thân. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh của đô thị hiện đại, nơi người trẻ phải chật vật mưu sinh và cùng lúc gánh thêm trách nhiệm chăm sóc em trai. Trong phim, nhân vật Thương dù yêu thương người em trai nhưng không tránh khỏi tức giận khi bị Lực chỉ trích. Chính điều đó khiến mối quan hệ giữa cả hai dần có khoảng cách.

Quốc Trường lên tiếng làm rõ clip quảng cáo tín dụng, cờ bạc

Quốc Trường lên tiếng làm rõ clip quảng cáo tín dụng, cờ bạc

Thông qua fanpage sở hữu hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, diễn viên Quốc Trường đã có những phản hồi liên quan đến những clip quảng cáo cho tổ chức tín dụng, cờ bạc khiến người hâm mộ hoang mang những ngày qua.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

