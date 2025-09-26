Huỳnh Anh Tuấn trở lại làm video nấu ăn sau đột quỵ, hút triệu lượt xem

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại trong video nấu ăn mới. Trong đoạn clip, dù còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cộng sự, diễn viên Hương phù sa cùng thực hiện món bánh chuối hấp. Anh tự pha bột bằng tay trái, vì tay phải đang trong quá trình phục hồi. Đến hiện tại, clip thu về hơn 2,8 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Huỳnh Anh Tuấn cùng cộng sự thực hiện món bánh chuối hấp Ảnh: Chụp màn hình

Theo quản lý, nhiều khán giả nhắn tin khuyên Huỳnh Anh Tuấn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì trở lại với công việc. Song người đại diện cho biết việc trở lại với các clip nấu ăn đơn giản giúp nam nghệ sĩ đỡ nhàm chán hơn trong giai đoạn chưa thể tái xuất phim ảnh. “Do đó, anh Tuấn cứ hối chúng tôi sang để quay clip, chứ thật sự không có sự ép buộc nào”, quản lý cho hay.

Huỳnh Anh Tuấn hiện tại

Để cải thiện giọng nói, Huỳnh Anh Tuấn được người thân cho hát karaoke, với những ca khúc nhẹ nhàng. Trong khi đó, tay phải của nam diễn viên trước đây gần như liệt hẳn, song sau quãng thời gian luyện tập đã có sự chuyển biến tích cực khi anh có thể cầm nắm trở lại. Trong quá trình quay clip, Huỳnh Anh Tuấn luôn được các cộng sự theo dõi kỹ càng về tình hình sức khỏe.

Dù sức khỏe cải thiện song nam diễn viên vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, chưa trở lại công việc diễn xuất Ảnh: Chụp màn hình

“Tuy nhiên, nguyên buổi quay đó anh ấy cứ nói rằng mình không mệt. Anh ấy sợ mọi người không cho mình quay. Lần này chúng tôi chọn làm những món nhẹ nhàng, còn những khâu đứng gần bếp lửa thì có người hỗ trợ, nên anh cũng thoải mái”, quản lý chia sẻ. Người này cũng tiết lộ thêm ê kíp cho Huỳnh Anh Tuấn ăn uống đủ chất, với các thực phẩm tốt cho sức khỏe để cải thiện sau đột quỵ.

Trong giai đoạn vắng bóng, Huỳnh Anh Tuấn theo dõi các clip đồng nghiệp tham gia các sự kiện giải trí. Theo quản lý, nam diễn viên mong muốn đóng phim trở lại song cần nghỉ ngơi đến hết năm 2025 mới tính đến chuyện tái xuất với phim ảnh.

Hồi cuối tháng 6, Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ tim và não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Sau quãng thời gian tích cực điều trị, sức khỏe diễn viên Hương phù sa dần cải thiện. Mới đây, sao nam kết thúc đợt điều trị tại bệnh viện ở Cần Thơ, trở lại với cuộc sống thường ngày. Huỳnh Anh Tuấn cho biết sự động viên của khán giả là nguồn động lực để anh mạnh mẽ vượt qua biến cố sức khỏe.