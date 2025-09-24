Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khánh My tái xuất điện ảnh sau 8 năm, tiết lộ lý do không lấy chồng sinh con
Hải Yến
24/09/2025 08:07 GMT+7

Chiều 22.9, tại TP.HCM, nữ diễn viên Khánh My bất ngờ có mặt tại buổi khai máy bộ phim 'Trại buôn người' cùng dàn diễn viên tài năng như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Long Điền... Là dự án đánh dấu sự tái xuất điện ảnh sau 8 năm vắng bóng, cô cho biết dành rất nhiều tâm sức casting và không quan trọng thù lao.

Lễ khai máy phim Trại buôn người diễn ra vào ngày 22.9 với hầu hết dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Á hậu Minh Kiên, Hoàng Kim Ngọc, Long Điền, Pông Chuẩn, Phong Bụi, Nhân Gà Blog, diễn viên nhí Simba... và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nhà sản xuất Mèo Bích Trang. Bộ phim cũng tung ra first look với bối cảnh quay tại Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), vô cùng hoành tráng do Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan thủ diễn.

Khánh My tái xuất điện ảnh sau 8 năm, tiết lộ lý do không lấy chồng sinh con- Ảnh 1.

Diễn viên Khánh My ở thời điểm hiện tại

ẢNH: FBNV

Đặc biệt là sự trở lại của nữ diễn viên Khánh My sau 8 năm dài vắng bóng màn ảnh rộng. Mỹ nhân sinh năm 1991 mang đến nhiều kỳ vọng bởi lối diễn xuất từng được đánh giá cao trong các bộ phim trước đây như Tình xuyên biên giới (hợp tác cùng tài tử Hồng Kông Mã Đức Chung, Trót yêu, Mỹ nhân Sài thành... Khánh My cho biết cô lựa chọn Trại buôn người vì ý nghĩa xã hội của dự án.

