Khánh My tái xuất điện ảnh sau 8 năm, tiết lộ lý do không lấy chồng sinh con

Lễ khai máy phim Trại buôn người diễn ra vào ngày 22.9 với hầu hết dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My, Á hậu Minh Kiên, Hoàng Kim Ngọc, Long Điền, Pông Chuẩn, Phong Bụi, Nhân Gà Blog, diễn viên nhí Simba... và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nhà sản xuất Mèo Bích Trang. Bộ phim cũng tung ra first look với bối cảnh quay tại Lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), vô cùng hoành tráng do Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan thủ diễn.

Diễn viên Khánh My ở thời điểm hiện tại ẢNH: FBNV

Đặc biệt là sự trở lại của nữ diễn viên Khánh My sau 8 năm dài vắng bóng màn ảnh rộng. Mỹ nhân sinh năm 1991 mang đến nhiều kỳ vọng bởi lối diễn xuất từng được đánh giá cao trong các bộ phim trước đây như Tình xuyên biên giới (hợp tác cùng tài tử Hồng Kông Mã Đức Chung, Trót yêu, Mỹ nhân Sài thành... Khánh My cho biết cô lựa chọn Trại buôn người vì ý nghĩa xã hội của dự án.