Bắt bị can hiếp dâm con gái 13 tuổi của người tình dẫn đến sinh con

Ngày 17.4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Hậu (37 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thanh Hậu chung sống như vợ chồng với chị H.L tại nhà thuê ở phường Vĩnh Tế (An Giang).

Khoảng tháng 7.2025, cháu Y.L (13 tuổi, con gái riêng của chị H.L) được nghỉ hè nên chị đưa cháu từ Cần Thơ đến nhà thuê ở để chơi cùng chị. Trong lúc chị H.L vắng nhà, cháu L. nằm trong phòng ngủ thì bị Hậu dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến hậu quả là cháu mang thai.

Khi thấy bụng của con mình to bất thường, chị L. hỏi thì được cháu L. kể lại việc bị Hậu hiếp dâm khi đang ngủ. Sau đó, chị H.L dẫn con gái đến Công an phường Vĩnh Tế tố giác hành vi hiếp dâm trẻ em của Hậu.

Ngày 30.3 vừa qua, cháu L. hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, Hậu và bé gái do Y.L sinh ra có quan hệ huyết thống cha con.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 15.4 Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam Hậu để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



