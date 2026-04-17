Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt bị can hiếp dâm con gái 13 tuổi của người tình dẫn đến sinh con

Trần Ngọc
17/04/2026 20:08 GMT+7

Dùng vũ lực hiếp dâm con gái 13 tuổi của người tình dẫn đến sinh con, Võ Thanh Hậu (37 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam.

Ngày 17.4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Hậu (37 tuổi, ngụ xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt bị can hiếp dâm con gái 13 tuổi của người tình dẫn đến sinh con- Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Hậu để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thanh Hậu chung sống như vợ chồng với chị H.L tại nhà thuê ở phường Vĩnh Tế (An Giang). 

Khoảng tháng 7.2025, cháu Y.L (13 tuổi, con gái riêng của chị H.L) được nghỉ hè nên chị đưa cháu từ Cần Thơ đến nhà thuê ở để chơi cùng chị. Trong lúc chị H.L vắng nhà, cháu L. nằm trong phòng ngủ thì bị Hậu dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến hậu quả là cháu mang thai.

Khi thấy bụng của con mình to bất thường, chị L. hỏi thì được cháu L. kể lại việc bị Hậu hiếp dâm khi đang ngủ. Sau đó, chị H.L dẫn con gái đến Công an phường Vĩnh Tế tố giác hành vi hiếp dâm trẻ em của Hậu.

Ngày 30.3 vừa qua, cháu L. hạ sinh một bé gái tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Theo kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, Hậu và bé gái do Y.L sinh ra có quan hệ huyết thống cha con. 

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 15.4 Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam Hậu để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.


Đi nhờ xe bé gái 12 tuổi, rồi dụ vào quán cà phê hiếp dâm

Người đàn ông ở An Giang được bé gái 12 tuổi cho đi nhờ xe, sau đó dụ dỗ nạn nhân vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiếp dâm mang thai AN GIANG hiếp dâm con riêng của vợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận