Đi nhờ xe bé gái 12 tuổi, rồi dụ vào quán cà phê hiếp dâm

Sáng 15.4, tin từ Công an xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Lê Thanh Tuấn (33 tuổi, ở ấp Long Bình, xã Chợ Mới) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 13.4, sau khi đến nhà người thân chơi, em H. (12 tuổi) chạy xe đạp điện chạy về nhà. Nhìn thấy H., Tuấn xin đi nhờ xe. Do có quen biết nên H. đồng ý và đưa xe cho Tuấn điều khiển.

Trên đường đi, Tuấn dụ dỗ, rủ H. đi uống nước giải khát và em đồng ý. Sau đó, Tuấn chở H. vào một quán cà phê chòi thuộc địa bàn ấp Hòa Thượng, xã Chợ Mới. Tại đây, Tuấn khống chế H. để giao cấu thì bị em vùng vẫy, chống cự. Tuấn dùng sức cưỡng ép và khi thực hiện hành vi phạm tội thì bỏ trốn.

Khi H. về nhà, người thân phát hiện em có biểu hiện bất thường nên hỏi và được em kể lại sự việc. Sau đó, gia đình nạn nhân gửi đơn tố giác hành vi của Tuấn đến cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Mới khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 14.4, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ được Tuấn khi y đang lẩn trốn tại địa phương.

Vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.