Tạm giữ hình sự nghi phạm cho đi nhờ xe rồi cướp tài sản

Ngày 2.1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Quang Huy (43 tuổi, ngụ xã Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm Lê Quang Huy ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 31.12.2025, thấy bà L.T.S (66 tuổi, ngụ P.Nguyệt Viên, Thanh Hóa) đang đứng chờ xe buýt trên QL1A (đoạn qua P.Nguyệt Viên), Lê Quang Huy đã tiếp cận nói chuyện và biết được bà S. đang chờ xe buýt để đến nhà con rể ở xã Biện Thượng (Thanh Hóa).

Huy nói với bà S. là đang trên đường về nhà, tiện đường có đi qua xã Biện Thượng nên mời bà S. đi cùng cho vui. Nghĩ Huy tiện đường cho đi nhờ nên bà S. đã đồng ý lên xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson, biển số 36A - 534.92 (thời điểm này Huy lắp biển số giả là 68A - 697.28) do Huy điều khiển.

Khi đi đến địa phận thôn Đồng Mực (xã Biện Thượng), đang lưu thông trên trục đường chính, Huy bất ngờ rẽ vào bãi đất vắng, dùng dao (loại dao gọt hoa quả, dài khoảng 30 cm) kề vào cổ rồi dùng dây trói tay bà S. Sau đó, Huy cướp 10,5 triệu đồng và đôi khuyên tai bằng vàng tây của bà S. rồi bỏ nạn nhân lại, lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng truy bắt hung thủ gây án. Đến 21 giờ 30 ngày 1.1, lực lượng công an bắt giữ được Lê Quang Huy khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên địa bàn P.Quang Trung (Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Lê Quang Huy khai do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản.