Cô gái từ Cà Mau lên TP.HCM bị người tình qua mạng trói tay, cướp tài sản

Ngày 10.12, Công an Q.10, TP.HCM đang tạm giữ Đỗ Thành Lý (32 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là chị T.D.M (23 tuổi, quê Cà Mau).

Thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 11, thông qua mạng xã hội Facebook, chị M. và Lý làm quen nhau. Qua nhiều lần trò chuyện bằng video, Lý biết nạn nhân có nhiều tài sản giá trị cao như nhiều vòng vàng và điện thoại iPhone 12 Promax.

Nghi phạm Đỗ Thành Lý bị công an bắt giữ T.D

Bản thân Lý lúc này đang thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, nợ nần nên đã rủ chị M. từ tỉnh Cà Mau lên TP.HCM chơi rồi lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân.

Trưa 7.12, chị M. đi xe khách từ tỉnh Cà Mau lên TP.HCM để gặp người tình quen qua mạng. Sau đó, cả 2 đưa nhau vào khách sạn. Canh lúc chị M. không đề phòng, Lý đã trói tay chị M. rồi cướp 1 dây chuyền vàng 18K (5 chỉ vàng), 1 lắc vàng 18K (1 chỉ vàng), 1 nhẫn vàng 18K (5 phân vàng, 1 điện thoại di động iPhone 12 Promax cùng 2,5 triệu đồng tiền mặt của nạn nhân và bỏ trốn.

Nạn nhân sau đó đã thoát ra được và đến trình báo vụ việc tại Công an P.12 (Q.10).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.12 phối hợp các đội nghiệp vụ Công an Q.10 vào cuộc điều tra, truy xét. Đến 17 giờ chiều 8.12, Lý bị bắt giữ sau 19 giờ gây án. Tại cơ quan công an, Lý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.