Bắt tên cướp giật điện thoại ở chợ Việt Kiều

Ngày 8.12, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại chợ Việt Kiều, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi. Nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.K.C (30 tuổi, ngụ H.Củ Chi), bị cướp giật chiếc điện thoại khi đang dừng xe chờ mua đồ.

Nghi phạm Bùi Kỷ Cương (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) tại cơ quan công an CACC

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 5.12, chị C. chạy xe máy, chở theo một bé trai đến chợ Việt Kiều, dừng giữa chợ chờ mua đồ. Bất ngờ, từ phía sau, một nam thanh niên chạy xe máy tới áp sát, giật chiếc điện thoại của nạn nhân đang để trong hộc xe phía trước.

Chị C. truy hô, cùng nhiều người dân trong chợ truy đuổi nhưng kẻ gian tẩu thoát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân sau đó trình báo vụ việc lên Công an xã Tân Thông Hội.

Tối 8.12, nguồn tin của PV Báo Thanh Niên xác nhận, liên quan vụ việc, Công an xã Tân Thông Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an H.Củ Chi đã truy xét, bắt giữ được nghi phạm Bùi Kỷ Cương (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận do không có công ăn việc làm, hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.