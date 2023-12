TP.HCM: Bất ngờ lời khai của nghi phạm cướp giật ở Thủ Đức

Liên quan vụ việc P.Trường Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra 2 vụ cướp giật dây chuyền mà Báo Thanh Niên đã đưa tin phản ánh, trưa 8.12, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm trong vụ việc.

Con hẻm ở P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM nơi xảy ra vụ cướp giật dây chuyền TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, nghi phạm được xác định là Võ Thanh Sang (39 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Cũng theo nguồn tin, tại cơ quan công an, bước đầu Sang khai do cận ngày đóng tiền học phí cho con nhưng gia đình không đủ tiền, không muốn con nghỉ học nên Sang đã thiếu suy nghĩ và làm liều. Qua xác minh của công an, Sang chưa có tiền án, tiền sự và là lần đầu tiên phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tiếp tục xác minh từ phía gia đình Sang, thì được vợ Sang cho hay, gia đình đang trong giai đoạn khó khăn, đã 4 tháng nợ tiền học phí cho con. Chị này có khuyên bảo Sang từ từ tìm cách vay mượn tiền, nhưng đến hôm nay thì hay tin chồng bị bắt về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 5.12, cụ bà N.T.L (75 tuổi, quê Ninh Thuận) đang ngồi trước căn nhà trong hẻm 63 (P.Trường Thọ), trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy không biển số tới áp sát rồi giật sợi dây chuyền của cụ bà. Nạn nhân hô hoán cho người dân hỗ trợ truy bắt kẻ cướp giật nhưng bất thành. Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 6.12, tại khu vực hẻm 33 (P.Trường Thọ) tiếp tục xảy ra vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM sau đó đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm Võ Thanh Sang.