Bắt cặp đôi 'ngày phụ bán cơm, đêm đi cướp giật' ở trung tâm TP.HCM

Ngày 7.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an P.Bến Nghé phối hợp Công an Q.1 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Phạm Văn Tao (18 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) và Huỳnh Thị Ngọc Trâm (17 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 50 ngày 4.12, chị T. đi xe ôm công nghệ, khi đang trên đường Lý Tự Trọng (đoạn gần với đường Thái Văn Lung, thuộc P.Bến Nghé, Q.1) thì bất ngờ bị Tao và Trâm chở nhau trên xe máy, áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát về hướng đường Chu Mạnh Trinh.

Phạm Văn Tao và bạn gái Huỳnh Thị Ngọc Trâm tại cơ quan công an T.D

Tiếp đó, 20 giờ ngày 5.12, chị Bùi Nguyễn Tường V. (22 tuổi) cầm điện thoại iPhone 12 Promax để xem Google Map, khi đến địa chỉ số 7 Lê Duẩn (P.Bến Nghé) thì bị 2 nghi phạm nói trên áp sát, Trâm ngồi sau giật điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Các nạn nhân sau đó đã trình báo Công an P.Bến Nghé.

Công an P.Bến Nghé phối hợp Công an Q.1 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm là đôi nam nữ điều khiển xe máy hiệu Suzuki Satria biển số 68E1 - 593.18.

Lần theo dấu vết, 15 giờ ngày 6.12, công an phát hiện Tao lái xe máy nói trên lưu thông trên đường Trần Thiện Chánh (P.12, Q.10) nên đã bắt giữ.

Công an thu giữ tang vật trong vụ án cướp giật do đôi nam nữ gây ra T.D

Tao khai nhận, cùng người yêu là Trâm ban ngày phụ bán quán cơm trên đường Nguyễn Tri Phương (P.8, Q.10), đêm gây ra 2 vụ cướp giật tài sản nói trên ở trung tâm TP.HCM. Công an sau đó thu giữ tang vật trong vụ án.