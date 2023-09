Bắt nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ chở con đi học

Ngày 9.9, Công an TP.Gia Nghĩa cho biết vừa phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, Công an H.Đắk Mil bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8.9, chị N.T.H.L. (ngụ TP.Gia Nghĩa) trên đường chở con đi học, khi đến khu vực thuộc P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa, thì bị 2 người đi xe máy áp sát, cướp điện thoại.

Nhận tin báo về sự việc, Công an TP.Gia Nghĩa vào cuộc xác minh, làm rõ.

Lực lượng phối hợp bắt giữ 2 nghi phạm cướp giật trên địa bàn H.Đắk Mil (Đắk Nông) CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Qua các công tác nghiệp vụ, Công an TP.Gia Nghĩa xác định nhóm nghi phạm cướp giật đang di chuyển về hướng Đắk Lắk liền thông báo và đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh, cùng công an các huyện dọc tuyến QL14 phối hợp truy bắt.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày (8.9), lực lượng phối hợp đã phát hiện 2 nghi phạm cướp giật trên tuyến QL14, đoạn qua xã Thuận An, H.Đắk Mil, nên tiến hành bắt giữ người cùng tang vật liên quan.

Làm việc với công an, 2 nghi phạm cướp giật khai tên Lê Khánh Duy (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Đinh Quang Hoàng (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk).

Công an thu giữ tang vật của vụ cướp điện thoại CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Các nghi phạm khai khoảng 6 giờ 40 ngày 8.9, cả 2 chở nhau bằng xe máy đi "săn mồi", khi đến khu vực P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) thì cướp điện thoại của chị L. Trên đường tẩu thoát, khi đến khu vực TT.Đức An (H.Đắk Song), 2 nghi phạm tiếp tục cướp giật điện thoại của chị V.T.N. trước khi bị bắt giữ.

Đáng chú ý, Duy khai từng có 2 tiền án về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" (năm 2018) và "cướp tài sản" (năm 2020). Hoàng khai có 3 tiền án về "tội cướp tài sản" (năm 2004), tội "trộm cắp tài sản" (năm 2011) và tội "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".



Sau khi lập hồ sơ ban đầu, lực lượng phối hợp đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP.Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cướp điện thoại.