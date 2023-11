Tự xưng cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) khởi tố Trần Văn Triệu (17 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".



Trần Văn Triệu khi bị bắt C.T.V

Theo điều tra, khuya 15.11, anh K. (tạm trú ở Q.12) đến Công an P.Trung Mỹ Tây trình báo bị một người giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, tối cùng ngày, anh K. chạy xe máy trên đường TMT7A (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) thì bị một người chặn xe, xưng là cảnh sát hình sự.

Người này nói anh K. tụ tập đua xe trái phép, sau đó, chở anh K. đi lòng vòng trên các tuyến đường ở Q.12. Trong lúc di chuyển trên các tuyến đường, người này tấp vào khu vực vắng người để cưỡng đoạt của anh K. một điện thoại và 500.000 đồng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.12 phối hợp Công an P.Trung Mỹ Tây điều tra, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt giữ Trần Văn Triệu.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trần Văn Triệu thừa nhận hành vi giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản của anh K. để lấy tiền tiêu xài.

Vụ tự xưng cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản của người đi đường đang được công an mở rộng điều tra để xử lý.