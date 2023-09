TP.HCM: Công an Q.12 tìm thân nhân người đàn ông bị tai nạn nguy kịch trong đêm

Công an Q.12 đang tiếp nhận, xử lý tin báo vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 21 giờ 4 phút ngày 11.9, tại khu vực trước giao lộ Hà Huy Giáp - TX47 (P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM) giữa xe máy BS 59Y1 - 036.61 do người tên Diệp Liên Vinh (51 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển và xe máy BS 52P9 - 4518 do người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ lai lịch) điều khiển.



Hậu quả, vụ tai nạn làm người đàn ông khoảng 40 tuổi nói trên bị thương nặng, hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân Y 175.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn, Công an Q.12 thông báo, ai là thân nhân hoặc biết về thân nhân của nạn nhân (chưa rõ lai lịch) trên liên hệ Công an Q.12 (qua Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, số điện thoại 028.37172565) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.