Vụ thiếu tá quân đội gây tai nạn: 'Sẽ giải quyết vụ việc bằng tình cảm trước'

Ngày 10.9, anh Vũ Hồng Dương (26 tuổi, trú tại P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), một trong hai nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra hôm 4.9 vừa qua, kể lại với PV Thanh Niên giây phút sinh tử.

Bà Phạm Thị Ngát hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng Giang Linh

Theo anh Dương, khoảng hơn 18 giờ ngày 4.9, anh cùng bố là ông Vũ Hồng Thơm và mẹ là bà Phạm Thị Ngát (cùng 62 tuổi) đang ngồi chơi trước cửa nhà của gia đình (tại Khu 2, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn) thì phát hiện chiếc xe ô tô con màu trắng, BS 15A - 313.00 lao thẳng tới. Ông Thơm vội vàng hô hoán, rồi cùng vợ con bỏ chạy.

Hai bố con anh Dương may mắn chạy thoát kịp nhưng bà Ngát thì bị chiếc ô tô tông trúng, ép vào cửa nhà, "cắt" đứt lìa 1 chân trái khiến bà bất tỉnh. Chứng kiến người vợ trong cơn nguy kịch, ông Thơm tri hô: "Xe ô tô đâm chết vợ tôi rồi!", ông ôm lấy vợ, rồi gọi báo tin cho con trai cả.



Lái xe lúc đó là một người đàn ông mặc quần áo dân sự trong tình trạng lơ mơ, không biết gì.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Khu 2, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) vào tối 4.9, khiến bà Phạm Thị Ngát bị đứt lìa một chân CACC

Nhận được điện thoại báo tin dữ, anh của anh Dương đến, cùng người thân và hàng xóm hỗ trợ đưa bà Ngát đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch. Ở lại hiện trường chỉ còn anh Dương.

Anh Dương cho hay, mẹ anh vừa được đưa đi viện thì xuất hiện một chiếc xe ô tô con biển trắng chở 2 - 3 người đàn ông được cho là đồng đội của lái xe gây tai nạn đến. Họ mở cửa bên ghế phụ chiếc xe gây tai nạn, kéo lái xe ra ngoài nhưng không thành.

Ít phút sau, Công an P.Vạn Hương và Công an Q.Đồ Sơn đến. Lúc này lái xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, công an xác định người gây tai nạn là thiếu tá quân đội Bùi Tiến Dương, Phó thủ trưởng Cơ quan Điều tra (CQĐT) hình sự khu vực 1, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng).

Cũng theo anh Dương, tối 6.9, hai ngày sau sự việc xảy ra, thiếu tá Bùi Tiến Dương đến gặp gia đình anh nói chuyện, xin lỗi và mong muốn được giải quyết tình cảm; đồng thời người nhà của thiếu tá này cũng có mặt túc trực tại bệnh viện.

"Mục tiêu của gia đình tôi là cứu chữa cho mẹ nên chưa có bất kỳ yêu cầu gì đối với người gây tai nạn", anh Dương nói và cho hay theo nguyện vọng của gia đình, cụ thể là của bố anh Dương (ông Thơm - PV) thì sẽ giải quyết vụ việc bằng tình cảm trước.

Về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Ngát, theo thông tin từ phía Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu tối 4.9 trong tình trạng bị đa chấn thương: chân trái bị dập nát đến phần đùi, cẳng chân bị cắt lìa; nhiều bộ phận trên cơ thể như phổi, cột sống,... bị dập, gãy.

Sau 5 ngày cấp cứu, điều trị, bệnh nhân Ngát đã tỉnh táo, nhận biết được nhưng không nói được, đang phải thở bằng máy. Vết thương ở đùi trái đã được phẫu thuật, xử lý. Các vết thương khác, bệnh viện đang chờ tình trạng hồi phục sức khỏe của bệnh nhân.

Hiện vụ tai nạn giao thông nói trên đã được Công an TP.Hải Phòng chuyển toàn bộ hồ sơ cho CQĐT hình sự khu vực 1, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.