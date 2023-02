Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Ngày 19.2, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, để xác minh, làm rõ liên quan vụ án hình sự "trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh.



Cơ quan chức năng có mặt tại tư gia của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca ĐA

Liên quan đến vụ án này, vào ngày hôm qua (18.2) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các tỉnh thành, tiến hành án tố tụng đối với một số đối tượng có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, trong tối 18.2, tại tư gia của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (ở xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) có khá đông lực lượng chức năng có mặt.

Không chỉ tư gia của ông Đỗ Hữu Ca ở quê nhà, một ngôi nhà 3 tầng, hộp khối liền kề được cho là của ông Ca ở đường Lê Hồng Phong (P.Đằng Lâm, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) vào tối qua 18.2 cũng đồng thời xuất hiện những người mặc sắc phục công an và thường phục.

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa nay 19.2, bảo vệ tổ dân phố nhà ông Đỗ Hữu Ca ở khu vực này cho biết, từ tối qua rất nhiều công an đã đến khám nhà ông Ca.

Nhiều người mặc sắc phục công an và thường phục xuất hiện tại tư gia ông Đỗ Hữu Ca trong tối 18.2 Giang Linh

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi) có nhiều năm công tác tại Công an TP.Hải Phòng và trải qua các chức vụ khác nhau. Từ tháng 7.2013 cho đến khi nghỉ hưu, ông mang hàm thiếu tướng và là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND TP.Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng; đại biểu HĐND TP.Hải Phòng khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông được nhiều người biết tới khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng).