Thiếu niên 14 tuổi cầm đầu nhóm cướp điện thoại và… nước ngọt

Ngày 5.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp nhóm cướp giật táo tợn dùng dao uy hiếp để cướp điện thoại, nước ngọt... tại một quán nước ở vịnh Đà Nẵng.



4 nghi phạm gồm N.H.L (14 tuổi, ngụ H.Bắc Trà My, Quảng Nam - tạm trú P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), N.V.H.V (15 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), T.V.H (ngụ P.Hòa Hiệp Nam) và N.V.S (cùng 16 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, cùng Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 2 giờ 30 ngày 3.10, ông N.V.C (45 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) nằm ngủ tại quán nước giải khát của ông ở khu vực vịnh Đà Nẵng (vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, P.Hòa Hiệp Nam) thì bị đánh thức bởi nhóm người vào mua nước.

Theo lời khai của ông C., lúc này, 2 người ngồi ngoài xe máy, 2 người còn lại vào hỏi mua 4 lon nước uống nhưng không trả tiền mà ngang nhiên bỏ đi.

Công an Q.Liên Chiểu áp tải nghi phạm dựng lại hiện trường vụ cướp tài sản NGUYỄN TÚ

Chưa dừng lại, khoảng ít phút sau, nhóm này quay lại, 2 thiếu niên cầm 2 con dao yêu cầu ông C. đưa thuốc lá nhưng do hết thuốc nên ông C. không có để đưa.

Lập tức, 2 thiếu niên ngồi ngoài xe máy ném vỏ chai thủy tinh vào quán, 2 người còn lại cầm dao khống chế. Tuy nhiên, ông C. đã kịp đề phòng nên bỏ chạy.

Nhóm cướp vẫn không tha, tiếp tục đuổi theo một đoạn nhưng ông C. đã nhanh chân chạy thoát.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, ông C. chờ nhóm cướp bỏ đi mới quay lại quán thì phát hiện bị cướp 1 điện thoại di động (trị giá khoảng 9 triệu đồng) và một số chai nước ngọt.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu nhóm cướp là N.H.L, nghi phạm nhỏ tuổi nhất nhóm (chỉ mới 14 tuổi). N.H.L đã "chỉ đạo" các đồng bọn chuẩn bị hung khí, vỏ chai thủy tinh, đi lòng vòng các tuyến đường vắng người để tìm nạn nhân.

Theo khai nhận, ý định của nhóm cướp là tìm các đôi tình nhân tâm sự đêm khuya ở khu vực vịnh Đà Nẵng, các tuyến đường vắng người dọc đường Nguyễn Tất Thành. Khi thấy quán nước của ông C. còn mở bán, xung quanh vắng vẻ, chủ quán chỉ có một mình nên nhóm cướp quyết định dùng hung khí khống chế, cướp giật tài sản.