Khởi tố đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai

Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi; trú tại tổ dân phố Xuân Đông, P.Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "hành hạ vợ, con". Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Trước đó, ngày 24.2, Công an P.Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông trên địa bàn phường, bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25.2, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự, làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.
Tại cơ quan công an, Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 22.2, đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).
"Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ", theo Công an tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
