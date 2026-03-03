Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
03/03/2026 22:33 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Phan Văn Minh (32 tuổi) vì có hành vi trói, đánh con ruột, hành hạ vợ đang mang thai.

Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi; trú tại tổ dân phố Xuân Đông,  P.Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "hành hạ vợ, con". Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Khởi tố đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai- Ảnh 1.

Đối tượng Phan Văn Minh bị khởi tố về tội hành hạ vợ, con

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Trước đó, ngày 24.2, Công an P.Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi), trú tại tổ dân phố Xuân Đông trên địa bàn phường, bị bố đẻ là Phan Văn Minh trói và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Khởi tố đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai- Ảnh 2.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. được cho là do bị bố đẻ đánh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25.2, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự, làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 22.2, đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).

"Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ", theo Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai

Tạm giữ hình sự đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Khám phá thêm chủ đề

HÀNH HẠ VỢ Đánh con ruột bầm tím Côn đồ Công an tỉnh Bắc Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận