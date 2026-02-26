Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
26/02/2026 12:22 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trước đó, ngày 24.2, Công an P.Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T (13 tuổi; trú tại tổ dân phố Xuân Đông, P.Tân Tiến) bị bố đẻ là Phan Văn Minh (32 tuổi), ở cùng địa chỉ trên, có hành vi trói cháu T. và dùng tay, chân, chổi quét nhà đánh gây thương tích, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể.

Tạm giữ đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai - Ảnh 1.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. được cho là do bị bố đẻ đánh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Tạm giữ đối tượng trói, đánh con ruột, hành hạ vợ mang thai - Ảnh 2.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. được cho là do bị bố đẻ đánh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Tân Tiến đã khẩn trương điều tra, xác minh. Ngày 25.2, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của Phan Văn Minh về tội ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phan Văn Minh khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19 - 22.2, đã 4 lần đánh, hành hạ con và vợ đang mang thai là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi).

"Phan Văn Minh là đối tượng có tính côn đồ, khi vợ và con làm trái ý với mình là đánh đập, hành hạ", theo Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phan Văn Minh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

