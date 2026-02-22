Tạm giữ hình sự 2 người của quán cơm Vũng Tàu đuổi đánh du khách

Ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 người của quán cơm ở phường Vũng Tàu đuổi đánh du khách để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 người của quán cơm ở phường Vũng Tàu đang nghe đọc lệnh tạm giữ ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) bị tạm giữ 3 ngày, kể từ 17 giờ 30 ngày 22.2 đến 17 giờ 30 ngày 25.2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21.2, nhóm du khách từ tỉnh Đồng Nai, đi ô tô tới khu đất trống, đối diện số 98 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, là quán cơm của Vũ để tìm quán nước view biển.

Một người trong nhóm du khách vào quán nước hỏi nhân viên còn chỗ ngồi không, những người còn lại vẫn ở trên ô tô.

Lúc này, Vũ từ quán cơm đi ra, ra yêu cầu nhóm du khách không được đậu xe nên 2 bên xảy ra cãi nhau. Dù được nhiều người can ngăn nhưng Vũ vẫn có thái độ hung hăng, đòi hành hung nhóm du khách. Đỉnh điểm là người đàn ông này đã dùng xẻng để đuổi đánh nhóm du khách.

Đặng Trần Quốc Vũ dùng xẻng đuổi đánh du khách ẢNH: CTV

Chưa dừng lại, 2 người khác trong quán cơm (trong đó có Đào Năng Nghĩa) cũng có hành vi truy đuổi để đánh nhóm du khách này. Vụ việc khiến 1 người trong nhóm du khách bị thương ở mặt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, những người đánh du khách đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn khi sử dụng hung khí là xẻng. Hành vi la hét, xô đẩy và dùng vũ lực đã gây náo loạn khu dân cư, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tại khu vực đang có đông đúc khách du lịch lưu trú, vui chơi ăn uống trong dịp tết.