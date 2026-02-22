Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giữ hình sự 2 người của quán cơm Vũng Tàu đuổi đánh du khách

Nguyễn Long
Nguyễn Long
22/02/2026 18:26 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định nhóm người trong quán cơm ở Vũng Tàu dùng hung khí đuổi đánh du khách, la hét gây náo loạn khu dân cư, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 người của quán cơm ở phường Vũng Tàu đuổi đánh du khách để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bắt 2 người trong quán cơm ở Vũng Tàu đuổi đánh du khách - Ảnh 1.

2 người của quán cơm ở phường Vũng Tàu đang nghe đọc lệnh tạm giữ

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) bị tạm giữ 3 ngày, kể từ 17 giờ 30 ngày 22.2 đến 17 giờ 30 ngày 25.2.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21.2, nhóm du khách từ tỉnh Đồng Nai, đi ô tô tới khu đất trống, đối diện số 98 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, là quán cơm của Vũ để tìm quán nước view biển.

Một người trong nhóm du khách vào quán nước hỏi nhân viên còn chỗ ngồi không, những người còn lại vẫn ở trên ô tô.

Lúc này, Vũ từ quán cơm đi ra, ra yêu cầu nhóm du khách không được đậu xe nên 2 bên xảy ra cãi nhau. Dù được nhiều người can ngăn nhưng Vũ vẫn có thái độ hung hăng, đòi hành hung nhóm du khách. Đỉnh điểm là người đàn ông này đã dùng xẻng để đuổi đánh nhóm du khách.

Bắt 2 người trong quán cơm ở Vũng Tàu đuổi đánh du khách - Ảnh 2.

Đặng Trần Quốc Vũ dùng xẻng đuổi đánh du khách

ẢNH: CTV

Chưa dừng lại, 2 người khác trong quán cơm (trong đó có Đào Năng Nghĩa) cũng có hành vi truy đuổi để đánh nhóm du khách này. Vụ việc khiến 1 người trong nhóm du khách bị thương ở mặt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, những người đánh du khách đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn khi sử dụng hung khí là xẻng. Hành vi la hét, xô đẩy và dùng vũ lực đã gây náo loạn khu dân cư, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tại khu vực đang có đông đúc khách du lịch lưu trú, vui chơi ăn uống trong dịp tết.

Tin liên quan

Xác minh vụ người của quán cơm ở Vũng Tàu dùng xẻng đuổi đánh du khách

Xác minh vụ người của quán cơm ở Vũng Tàu dùng xẻng đuổi đánh du khách

Không đồng ý việc khách đậu ô tô trước quán, một người đàn ông làm việc tại quán cơm ở Vũng Tàu đã dùng xẻng đuổi đánh nhóm du khách.

Khám phá thêm chủ đề

Vũng Tàu Tạm giữ du khách quán cơm ở vũng tàu Gây rối trật tự công cộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận