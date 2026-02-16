Xúc động câu chuyện nữ công nhân kể về nghề quét rác đường phố cuối năm

Ngày 16.2, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà ê kíp trực Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long) và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Trúc chúc mừng năm mới đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng cùng các bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Bà Trúc ghi nhận sự tận tâm trong công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ và động viên bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Đoàn đến thăm Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Sở Y tế TP.HCM, cơ sở 2 tại xã Long Điền và chúc tết cán bộ, công nhân viên đang làm nhiệm vụ tại trung tâm. Bà Trúc cũng ân cần thăm hỏi những người già neo đơn đang được chăm sóc tại trung tâm này.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc bắt nhịp hát cùng các cụ già neo đơn tại Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Sở Y tế TP.HCM, cơ sở 2, xã Long Điền

ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Dương Trí Viễn, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Sở Y tế TP.HCM (cơ sở 2), cho biết trung tâm có 99 cụ già đang được chăm sóc. Các cụ già sống neo đơn, không nơi nương tựa, được các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đưa vào trung tâm để được chăm sóc.

Tiếp đó, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nữ công nhân quét dọn tại chợ phường Bà Rịa; nữ công nhân quét rác tại xã Ngãi Giao và xã Hồ Tràm. Bà Trúc cảm ơn các nữ công nhân đã giúp đường phố luôn xanh, sạch, đẹp.

Hơn 20 năm con dâu không ăn cơm cuối năm với gia đình chồng

Tại chợ phường Bà Rịa, các nữ công nhân gặp bà Võ Ngọc Thanh Trúc rất vui mừng. Nhận từ lời động viên, phong bao lì xì của Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM, các nữ công nhân xúc động.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (đứng thứ 10, từ phải qua) cùng các nữ công nhân quét rác tại chợ phường Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Đàm Thị Nga, nữ công nhân quét rác đường phố của Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa cho biết đã có thâm niên quét dọn đường phố hơn 20 năm.

Bà Nga chia sẻ, mỗi khi tết đến công việc quét rác, dọn vệ sinh rất vất vả, nhưng đường phố sạch đẹp là rất vui mừng.

Kể chuyện hơn 20 quét rác đường phố cho Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM nghe, bà Nga nói: "Tôi lấy chồng hơn 20 năm, cũng nhiêu đó năm chưa ăn cơm cuối năm với gia đình. Tất cả vì công việc, vì những ngày cuối năm rác rất nhiều, trễ nải là đường phố sẽ đọng rác. Mẹ chồng tôi nói, có dâu hơn 20 năm mà chưa bao giờ nó ăn cơm cuối năm với gia đình. Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng ray rứt lắm, nhưng đó là công việc mình đang làm mà. Mỗi lần nghe mẹ chồng nói, tôi lại động viên bà "con làm nghề quét rác, con yêu nghề mẹ à! Mẹ thông cảm cho con", bà Nga chia sẻ.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc lì xì cho các nữ công nhân dịp tết ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Nga nói thêm, nghề quét rác đường phố, có lúc 7, 8 giờ mùng 1 tết mới được về nhà, đó là do có lịch trực đường hoa. "Còn việc không được ăn cơm cuối năm, hay không đón giao thừa cùng gia đình cũng là chuyện bình thường", ba Nga nói tiếp.

Nữ công nhân Trần Thị Hương (49 tuổi) có đến 21 năm quét rác đường phố cũng chia sẻ ít có khi được đón giao thừa với gia đình. "Khi mọi người, mọi nhà đang ấm cúng bên bữa cơm gia đình cuối năm thì là lúc mình đang quét rác, mình tủi thân. Nhưng nhìn đường phố sạch đẹp thì mình vui, hạnh phúc lắm. Đang quét rác, người đi đường dừng xe lại hỏi thăm, động viên, rồi họ lì xì tết, lúc đó mình cảm động, vì họ hiểu được cái nghề của mình", bà Hương kể trong sự xúc động.