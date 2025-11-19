Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

TP.HCM: Cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nguy kịch, liên tục tái sốc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/11/2025 10:52 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để thống nhất hướng xử trí, cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nguy kịch, liên tục tái sốc.

Ngày 19.11, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nguy kịch, 3 lần tái sốc trong vòng hơn 24 giờ.

TP.HCM: Cứu sống nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết nguy kịch, liên tục tái số - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho nữ bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Theo thông tin ban đầu, nữ bệnh nhân N.N.V.A (19 tuổi, ở phường Vũng Tàu) vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cấp cứu tối 2.11, trong tình trạng sốt ngày thứ 4, mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục, đã được chẩn đoán sốt xuất huyết.

Lúc này, nữ bệnh nhân tụt huyết áp. Dù được điều trị theo phác đồ nhưng bệnh nhân liên tục rơi vào tình trạng tái sốc. Trong thời gian 24 giờ, bệnh nhân đã tái sốc 3 lần.

Các đợt tái sốc khiến người bệnh xuất hiện hàng loạt biến chứng nặng gồm tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều gây xẹp phổi, hạ albumin và hạ canxi máu nặng.

Trước diễn tiến bệnh phức tạp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để thống nhất hướng xử trí. Người bệnh được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục.

Nhờ can thiệp tích cực và kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện.

Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh

Bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cho biết sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 của bệnh và ở những người có yếu tố nguy cơ.

"Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc", bác sĩ Thắng nhấn mạnh.

