Sức khỏe

TP.HCM: Cứu sống người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/11/2025 13:31 GMT+7

Người đàn ông đang sửa nhà thì bị điện giật, người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được các bác sĩ cứu sống sau đó.

Ngày 12.11, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết bệnh nhân bị điện giật ngưng tim, ngưng thở đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ của bệnh viện kịp thời cứu chữa.

TP.HCM: Cứu sống người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1.

Ông T. đã hồi phục sức khỏe

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨNG TÀU

Trước đó, ngày 8.11, ông N.M.T (60 tuổi, ở phường Rạch Dừa, TP.HCM) lên mái nhà của mình để sửa nhà thì bị điện giật.

Người nhà phát hiện đã tổ chức sơ cứu tại hiện trường và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Khi nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đã trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Các y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt nội khí quản…

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Ngay sau đó, bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sinh hoạt bình thường và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp, lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Bác sĩ CKI Phạm Lương Tri (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu) cho biết người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao.

Trong các trường hợp điện giật gây ngưng tim, ngưng thở, thời gian là yếu tố quyết định. Bệnh nhân được đưa đến viện sớm, được cấp cứu đúng quy trình nên khả năng phục hồi rất tốt.

Bệnh nhân bị điện giật, ngừng tim 30 phút hồi sinh ngoạn mục

Bệnh nhân bị điện giật, ngừng tim 30 phút hồi sinh ngoạn mục

Mặc dù đã ngừng tim, ngừng tuần hoàn trong 30 phút, nhưng nhờ sự quyết tâm của các y bác sĩ, bệnh nhân đã hồi sinh ngoạn mục.

