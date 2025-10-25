Sốt xuất huyết Dengue nặng gia tăng báo động ở ĐBSCL

Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm "Sốt xuất huyết Dengue tại ĐBSCL - báo động đỏ với biến chứng khó lường" diễn ra chiều 25.10. Tọa đàm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) phối hợp cùng Công ty Takeda tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ và cán bộ y tế nhằm cập nhật thông tin, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong khu vực.

Theo thống kê của CDC Cần Thơ, từ đầu năm đến ngày 22.10, toàn thành phố ghi nhận 3.472 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó số ca nặng có xu hướng tăng. Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2025, có 554 ca điều trị nội trú, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024; riêng sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nặng tăng 34%. Một số phường ghi nhận ca mắc cao như P.An Bình (126 ca), P.Tân An (188 ca) và P.Bình Thủy (198 ca).

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ: "Tất cả các tỉnh ở ĐBSCL đều tăng so với cùng kỳ. Trọng điểm có An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh. Riêng Cần Thơ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất tiếc có 1 ca tử vong là bé gái 11 tuổi ở xã Trường Thành".

Cũng theo bác sĩ Trúc, năm nay tình hình sốt xuất huyết có cao điểm, khảo sát tình hình dịch tễ thì số ca mắc gần như quanh năm. Riêng ở TP.Cần Thơ số ca sốt xuất huyết tăng cao từ tháng 7 cho đến nay. Tỷ lệ sốt xuất huyết ở người lớn cũng bắt đầu gia tang, diễn biến vẫn đang phức tạp.

Tình hình tại các tỉnh lân cận cũng đáng lo ngại như Vĩnh Long ghi nhận 4.198 ca mắc, trong đó 82 ca nặng, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước. Có đến 23/26 khu vực y tế của tỉnh này báo cáo số ca tăng, với các điểm nóng gồm khu vực Bình Đại (441 ca), Bến Tre cũ (392 ca) và TP.Vĩnh Long cũ (392 ca).

Tại Đồng Tháp, đến tuần 40 (ngày 5.10), toàn tỉnh có 5.251 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 105% so với năm 2024. Dịch bắt đầu tăng mạnh từ tuần 20, đạt đỉnh trong giai đoạn tuần 36-39 và hiện vẫn ở mức cao.

Riêng Cà Mau, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần 200%, với khoảng 1.600 trường hợp. Trong tháng 10, bệnh có xu hướng lan nhanh, trung bình mỗi ngày ghi nhận thêm ca mới. P.Hiệp Thành được xem là "điểm nóng" của tỉnh, với gần 30 ca mắc, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát hiện sớm, theo dõi sát bệnh sốt xuất huyết và nhập viện kịp thời khi có dấu hiệu cảnh báo. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động diệt lăng quăng, duy trì vệ sinh môi trường để ngăn chặn dịch bệnh lây lan…