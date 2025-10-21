Ngày 21.10, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) trao thưởng nữ công nhân xuất sắc ngành cao su lần 3 năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2025).

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động ngành cao su Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Lao động nữ chiếm 43% tổng số hơn 87.500 lao động, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Lãnh đạo VRG trao thưởng nữ công nhân xuất sắc ngành cao su năm 2025 ẢNH: THÚY LIỄU

Các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Luyện tay nghề - thi thợ giỏi", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo" được triển khai sâu rộng, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được quan tâm. Toàn tập đoàn có hơn 4.500 nữ cán bộ được bổ nhiệm vị trí quản lý, nhiều cá nhân được tôn vinh, trao giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam".

Các hoạt động chăm lo sức khỏe sinh sản, khám phụ khoa, hỗ trợ thai sản, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em và xây dựng gia đình văn hóa được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của lao động nữ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được kiện toàn, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi nữ lao động.

Giai đoạn 2025 - 2030, Công đoàn Cao su Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường giám sát bảo vệ quyền lợi lao động nữ; đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới; phát triển phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với kinh tế gia đình; xây dựng gia đình cán bộ công nhân viên chức no ấm, hạnh phúc; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ và đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để kết nối, chăm lo tốt hơn cho nữ lao động toàn ngành.

95 nữ công nhân xuất sắc góp phần vào thành công của VRG năm 2025 ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Trương Minh Trung, Phó tổng giám đốc VRG nhìn nhận, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, tập đoàn vẫn giữ được đà tăng trưởng khả quan. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 của toàn tập đoàn hợp nhất ước đạt 76,1% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 100,8% kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính đều tăng so với cùng kỳ 2024, nhờ giá bán mủ cao su cao. Đó là kết quả đáng trân trọng của tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng lao động nữ.

"Các chị là lực lượng lao động chủ lực, trực tiếp góp phần vào mọi lĩnh vực sản xuất, từ người cạo mủ cần mẫn trong rừng, đến kỹ sư, cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu tận tâm trong các đơn vị. Sự khéo léo, kiên trì, sáng tạo và trách nhiệm của các chị đã giúp tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn, ổn định và phát triển bền vững", ông Trung nói.

VRG tổ chức giao lưu cho nữ cán bộ ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi lễ, có 95 nữ lao động được trao giải thưởng nữ công nhân viên chức lao động xuất sắc lần thứ 3. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần "tự tin - bản lĩnh - sáng tạo - hạnh phúc" của phụ nữ ngành cao su Việt Nam.

Trong dịp này, VRG còn tổ chức buổi giao lưu giữa các nữ lao động xuất sắc với bà Võ Thị Xuân Trang (Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam), giúp các chị em phụ nữ tự tin, bản lĩnh, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.