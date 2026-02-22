Xác minh vụ người của quán cơm ở Vũng Tàu dùng xẻng đuổi đánh du khách

Ngày 22.2, lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm nhóm người của quán cơm đuổi đánh du khách.

Ông V. dùng xẻng đuổi đánh du khách ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 21.2, một nhóm du khách đi ô tô từ tỉnh Đồng Nai đến phường Vũng Tàu, TP.HCM du lịch.

Nhóm du khách đi đến một quán nước view biển trên đường Trần Phú thì dừng xe lại. Một người trong nhóm xuống ô tô, vào quán nước hỏi nhân viên quán còn chỗ ngồi hay không. Lúc này, ô tô đậu sát lề đường, đối diện một quán cơm.

Một lúc sau, ông Đ.T.Q.V (là người của quán cơm) ra nhắc nhở, không cho nhóm du khách đậu ô tô dù xe đang đậu bên kia đường, đối diện quán cơm. Lúc này, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Ông V. tỏ ra rất hung hãn đòi hành hung khách dù được người xung quanh can ngăn ẢNH: CTV

Dù được nhiều người can ngăn nhưng ông V. vẫn có thái độ hung hăng, đòi hành hung nhóm du khách. Đỉnh điểm là người đàn ông này đã dùng xẻng để đuổi đánh nhóm du khách.

Chưa dừng lại, 2 người khác trong quán cơm cũng hùa theo, có hành vi truy đuổi để đánh nhóm du khách này. Vụ việc khiến 1 người trong nhóm du khách bị thương ở mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Vũng Tàu đã đến hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.