Điều gì khiến phường Rạch Dừa của TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần dầu khí quốc gia?

Trạm trung chuyển giữa đất liền và các dự án ngoài khơi

Từ khi ngành dầu khí bắt đầu hình thành và phát triển ở nước ta đến nay, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã trở thành trung tâm dịch vụ dầu khí quan trọng của quốc gia.

Tàu kéo chân đế giàn khoan ra khơi ẢNH: CTV

Gần như toàn bộ hoạt động dịch vụ phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng biển nước ta đều được cung cấp từ các căn cứ hậu cần tại thành phố Vũng Tàu cũ.

Tại đây, có đầy đủ hệ thống bến cảng, sân bay, kho bãi, nhà xưởng... phục vụ hoạt động dầu khí, cùng đầy đủ loại hình dịch vụ như: đóng, sửa giàn khoan; cung cấp các loại phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, hóa phẩm phục vụ dầu khí; cung cấp nguồn nhân lực; cung cấp chỗ ở và làm việc cho các doanh nghiệp, chuyên gia…

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết hầu hết doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động dầu khí trên vùng biển Việt Nam đều có trụ sở chính, hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện đặt tại thành phố Vũng Tàu cũ. Trong đó phường Rạch Dừa hiện nay là nơi đặt cơ sở của các trung tâm dịch vụ kỹ thuật năng lượng và hậu cần kỹ thuật liên quan đến ngành dầu khí như PTSC, Vietsovpetro.

Sau khi TP.HCM mở rộng, hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực phía đông nam có phường Rạch Dừa sẽ gắn kết chặt hơn với các trung tâm dịch vụ cảng biển, logistics và năng lượng.

Điều này tạo lợi thế cho phát triển dịch vụ dầu khí ở quy mô lớn hơn, tận dụng mối liên kết vùng, giúp phường Rạch Dừa có thể trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng dịch vụ dầu khí, logistics biển và công nghiệp phụ trợ.

Cảng Vietsovpetro ẢNH: CTV

"Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí, kỹ thuật, dịch vụ hậu cần hiện có mặt tại phường Rạch Dừa giúp tạo nền tảng nhân lực chuyên môn và mạng lưới cung ứng dịch vụ liên quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong chuỗi giá trị dầu khí - năng lượng", Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa nhấn mạnh.

Nhiều doanh nghiệp ngành dầu khí như PV GAS Vũng Tàu, PV Oil, Vietsovpetro, Petrosetco đang hoạt động tại địa phương, khẳng định vai trò nền tảng của khu vực trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia.

PV GAS Vũng Tàu liên tục tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ cảng, đồng thời giữ vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng năng lượng ổn định và an toàn.

Là thủ phủ dịch vụ hậu cần dầu khí của Việt Nam nên phường Rạch Dừa có một hệ sinh thái kỹ thuật hậu cần từ ngành này, đó là: nhân lực kỹ thuật tay nghề cao, mạng lưới đối tác - nhà thầu phụ trợ mạnh, kinh nghiệm và quy trình trong các hoạt động vận hành ngoài khơi.

Khi Việt Nam đẩy mạnh điện gió ngoài khơi, phường Rạch Dừa sẽ trở thành trung tâm đóng lắp, vận hành, bảo trì tuabin gió; tập kết và vận chuyển thiết bị ra biển; cung cấp nhân lực, dịch vụ kỹ thuật cho các dự án điện gió.

Như vậy, phường Rạch Dừa sẽ là trạm trung chuyển giữa đất liền và các giàn khoan, dự án ngoài khơi.

Vị trí trọng yếu trong hành lang kinh tế đông tây

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, hệ thống hạ tầng đô thị được đầu tư cơ bản hoàn thiện, phường Rạch Dừa là mắt xích quan trọng trong liên kết vùng, giữ vị trí quan trọng trong chuỗi đô thị hành lang kinh tế đông tây.

Phường Rạch Dừa là trung tâm dịch vụ dầu khí quốc gia ẢNH: CTV

Ngành công nghiệp dịch vụ dầu khí, sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và các ngành công nghiệp sạch tổng hợp như chế tạo cơ khí, chế tạo linh kiện điện tử cao cấp, may mặc xuất khẩu… tại Khu công nghiệp Đông Xuyên phát triển ổn định, tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp lớn vào ngân sách và phát triển kinh tế.

Ông Trần Anh Tuấn chia sẻ: "Trong những năm tới, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP.HCM, đô thị lớn của khu vực và đất nước, sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho Đảng bộ phường Rạch Dừa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến giao thông kết nối liên vùng đi vào khai thác, cùng với 18 dự án trọng điểm trong khu vực được hoàn thành sẽ mở ra cơ hội, động lực phát triển mới cho địa phương".

Ngoài lợi thế phát triển dịch vụ kỹ thuật năng lượng và hậu cần kỹ thuật liên quan đến ngành dầu khí, phường Rạch Dừa còn có lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ, như Khu công nghiệp Đông Xuyên, Khu đô thị Chí Linh, Khu du lịch Blue Sapphia…

Công viên nước ven biển của Sun Group tại phường Rạch Dừa ẢNH: CTV

Theo ông Trần Anh Tuấn, sự đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế trọng điểm, các tuyến đường kết nối và các dự án đầu tư khu đô thị, khu du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế ven biển sắp hoàn thành, đưa vào khai thác không chỉ cải thiện diện mạo đô thị và thu hút du khách, mà còn là tiền đề quan trọng để phường Rạch Dừa phát triển bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.







