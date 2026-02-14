Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/02/2026 15:50 GMT+7

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân và du khách thích thú với linh vật ngựa làm bằng mây tre tại quảng trường nhà lưu niệm Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ và quảng trường xã Phước Hải.

Hình tượng con ngựa, linh vật của năm 2026 được Công ty công trình đô thị xã Đất Đỏ, TP.HCM chọn thiết kế từ mây tre, vật liệu thân thiện với môi trường, có sẵn ở vùng quê Đất Đỏ.

Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 1.

Linh vật ngựa làm hoàn toàn bằng mây tre tại quảng trường nhà lưu niệm Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo lãnh đạo của công ty này, việc trang trí linh vật ngựa bằng mây tre không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa và tinh thần sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Mây tre là vật liệu thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, gắn bó mật thiết với đời sống làng quê từ bao đời nay.

Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 2.

Tại quảng trường nhà lưu niệm Võ Thị Sáu có một cặp ngựa làm bằng mây tre

ẢNH: NGUYỄN LONG

Những sản phẩm từ mây tre mộc mạc nhưng bền bỉ, thể hiện lối sống hài hòa với thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện đại.

Hình ảnh cây tre từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của con người Việt Nam. Khi được sử dụng để tạo hình linh vật, mây tre không chỉ là chất liệu mà còn là thông điệp về sức sống dẻo dai, tinh thần đoàn kết và lòng kiên trung của dân tộc.

Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 3.
Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 4.
Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 5.
Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 6.

Linh vật ngựa mang hình ảnh Thánh Gióng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Linh vật ngựa năm nay mang hình ảnh Thánh Gióng. Việc tái hiện linh vật ngựa bằng mây tre vì thế không chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật, mà còn là cách nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường của dân tộc và niềm tự hào về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Linh vật ngựa bằng mây tre tại quảng trường nhà lưu niệm Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ mang ý nghĩa biểu trưng cho định hướng phát triển bền vững, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và việc gìn giữ, phát huy các ngành nghề truyền thống của xã Đất Đỏ.

Độc lạ linh vật ngựa bằng mây tre ở vùng biển Đất Đỏ - Ảnh 7.

Linh vật ngựa tại xã Phước Hải

ẢNH: CTV

Tại quảng trường xã Phước Hải, linh vật ngựa mây tre còn mang ý nghĩa biểu trưng cho khát vọng vươn khơi, vươn lên trong năm mới, thể hiện niềm tin vào sự phát triển, đổi mới và hội nhập của địa phương trong thời gian tới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
