Đời sống

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội

Tuấn Minh
Tuấn Minh
14/02/2026 07:32 GMT+7

Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, đường phố Hà Nội trở nên rộn ràng với hình ảnh linh vật ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ xuất hiện khắp nơi với tạo hình độc đáo, thu hút người dân đến chụp ảnh, check-in.

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 1.

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, không khí xuân đã tràn ngập khắp thủ đô. Theo ghi nhận của Thanh Niên, diện mạo phố phường Hà Nội như được "thay áo mới" với các cụm mô hình trang trí và biểu ngữ chào xuân rực rỡ trên nhiều tuyến phố. Trong đó, nổi bật là linh vật ngựa mang theo khát vọng về sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá cho năm mới.

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 2.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 3.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 4.

Gây ấn tượng mạnh tại Hội chợ hoa, cây cảnh và sản phẩm OCOP 2026 (công viên Thiên văn học, khu đô thị Dương Nội) là linh vật ngựa phiên bản "ngàn hoa". Cụm trang trí này khiến nhiều du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm. "Hôm nay đi sắm đồ tết, tôi mới để ý thấy cặp ngựa này đẹp quá. Hôm tới có thời gian, tôi nhất định phải rủ cả nhà ra đây check-in mới được", bà Nguyễn Thị Ngọc Hiên (P.Tây Mỗ) chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 5.

Không chỉ gây ấn tượng bởi linh vật ngựa chủ đạo, công viên còn thu hút khách tham quan bởi những thảm hoa được sắp đặt công phu, tạo không khí mùa xuân ấm áp

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 6.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 7.

Tại trung tâm đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 (khu đô thị Mailand Hanoi City), linh vật Phúc Mã được chế tác bằng chất liệu sơn mài truyền thống kết hợp với công nghệ chiếu sáng hiện đại, gây ấn tượng với kích thước khổng lồ (cao 7 m và dài 10 m)

ẢNH: PHÚ LONG

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 8.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 9.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 10.

Ngoài các khu đô thị, linh vật ngựa còn xuất hiện đa dạng tại các trung tâm thương mại lớn khắp Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 11.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 12.
Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 13.

Linh vật ngựa với chủ đề Mã đáo thảnh thơi tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake gửi gắm thông điệp về một năm mới nhẹ nhàng, an nhiên và tràn đầy may mắn

ẢNH: TUẤN MINH 

Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội- Ảnh 14.

Biểu tượng linh vật ngựa tại khu vực trung tâm gian hàng TP.Hồ Chí Minh ở hội chợ mùa Xuân 2026

ẢNH: ĐÌNH VŨ


Khám phá thêm chủ đề

Linh vật linh vật ngựa Xuân Bính Ngọ 2026 Tết Nguyên đán
