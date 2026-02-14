Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội

Gây ấn tượng mạnh tại Hội chợ hoa, cây cảnh và sản phẩm OCOP 2026 (công viên Thiên văn học, khu đô thị Dương Nội) là linh vật ngựa phiên bản "ngàn hoa". Cụm trang trí này khiến nhiều du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm. "Hôm nay đi sắm đồ tết, tôi mới để ý thấy cặp ngựa này đẹp quá. Hôm tới có thời gian, tôi nhất định phải rủ cả nhà ra đây check-in mới được", bà Nguyễn Thị Ngọc Hiên (P.Tây Mỗ) chia sẻ
ẢNH: TUẤN MINH
Tại trung tâm đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 (khu đô thị Mailand Hanoi City), linh vật Phúc Mã được chế tác bằng chất liệu sơn mài truyền thống kết hợp với công nghệ chiếu sáng hiện đại, gây ấn tượng với kích thước khổng lồ (cao 7 m và dài 10 m)
ẢNH: PHÚ LONG
Ngoài các khu đô thị, linh vật ngựa còn xuất hiện đa dạng tại các trung tâm thương mại lớn khắp Hà Nội
ẢNH: TUẤN MINH
Linh vật ngựa với chủ đề Mã đáo thảnh thơi tại trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake gửi gắm thông điệp về một năm mới nhẹ nhàng, an nhiên và tràn đầy may mắn
ẢNH: TUẤN MINH
Bình luận (0)