Ngắm dàn linh vật ngựa độc đáo đón xuân Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, không khí xuân đã tràn ngập khắp thủ đô. Theo ghi nhận của Thanh Niên, diện mạo phố phường Hà Nội như được "thay áo mới" với các cụm mô hình trang trí và biểu ngữ chào xuân rực rỡ trên nhiều tuyến phố. Trong đó, nổi bật là linh vật ngựa mang theo khát vọng về sức mạnh, tốc độ và sự bứt phá cho năm mới.