Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/02/2026 13:46 GMT+7

TP.Hải Phòng khoác áo xuân với hàng loạt điểm trang trí hoa, tiểu cảnh và linh vật ngựa nổi bật tại khu đô thị Bắc sông Cấm, tạo diện mạo rực rỡ, lan tỏa không khí đón năm mới Bính Ngọ.

Những ngày cận tết, khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm (P.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trở thành điểm nhấn rực rỡ với sắc hoa và hình ảnh linh vật ngựa nổi bật, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 1.

khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm được trang hoàng rực rỡ sắc hoa

ẢNH: N.H

Trước thềm năm Bính Ngọ 2026, TP.Hải Phòng chính thức giới thiệu tượng ngựa vàng đặt tại công viên đối diện quảng trường trung tâm phía bắc sông Cấm. 

Linh vật cao khoảng 3 m, tạo hình ngựa phi về phía trước đầy khí thế. Các chi tiết của linh vật như ánh mắt, bờm và dáng vóc được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác sống động, mạnh mẽ.

Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 2.

Ngựa vàng Hải Phòng tung vó dũng mãnh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dưới chân tượng là hình ảnh đồng tiền và thỏi vàng cách điệu, gửi gắm mong ước năm mới phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông. Nhiều người dân đánh giá linh vật năm nay có tạo hình khác biệt, thể hiện tinh thần kiên cường, bứt phá, hình ảnh ẩn dụ cho một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ.

Phía sau linh vật ngựa vàng là bộ ba ngựa nhí với tạo hình đáng yêu, đặt trên các bục cao khoảng 1 m, xung quanh được trang trí hàng trăm chậu hoa tươi như dạ yến thảo, cúc, trạng nguyên… Sự kết hợp giữa linh vật và thảm hoa đa sắc tạo nên không gian xuân sinh động, hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 3.
Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 4.
Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 5.

Người dân thích thú với hình ảnh ngựa vàng Hải Phòng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ dừng lại ở quảng trường Bắc sông Cấm, thành phố còn tổ chức trang trí gần 100.000 chậu hoa, cây cảnh các loại, sắp đặt thành những "đường hoa" kéo dài qua nhiều khu vực trung tâm. 

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, toàn thành phố có thêm 29 điểm trang trí hoa, cây cảnh tại các công viên, vườn hoa, đảo giao thông và dải phân cách trên các tuyến đường lớn, giúp không khí tết lan tỏa rộng khắp.

Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 6.
Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 7.
Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng- Ảnh 8.

Nhiều tuyến đường tại Hải Phòng cũng rực rỡ sắc hoa

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Việc trưng bày linh vật ngựa và tổ chức các tuyến đường hoa tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố cũng thể hiện định hướng xây dựng khu vực này trở thành không gian văn hóa, cảnh quan mới của Hải Phòng. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những không gian công cộng được đầu tư bài bản đang dần trở thành điểm gặp gỡ, kết nối cộng đồng.

Tết đang đến gần, sắc xuân đã hiện diện trên từng tuyến phố, dưới bóng linh vật ngựa rực rỡ. Với người dân Hải Phòng, đó không chỉ là nơi vui chơi, chụp ảnh, mà còn là dấu ấn về một thành phố đang đổi thay diện mạo, khởi đầu năm mới Bính Ngọ bằng khí thế tươi mới và niềm tin phát triển.

Tin liên quan

Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Cụm linh vật 'Bát mã truy phong', gồm 8 chú ngựa tung vó đang được hoàn thiện tại Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long, Quảng Ninh), hứa hẹn trở thành điểm nhấn rực rỡ, mang thông điệp may mắn, bứt phá trong năm mới Bính Ngọ.

Khám phá thêm chủ đề

Sông Cấm linh vật ngựa Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận