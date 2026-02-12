Linh vật ngựa gây sốt ở thành phố Cảng

Những ngày cận tết, khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm (P.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trở thành điểm nhấn rực rỡ với sắc hoa và hình ảnh linh vật ngựa nổi bật, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

khu vực quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm được trang hoàng rực rỡ sắc hoa ẢNH: N.H

Trước thềm năm Bính Ngọ 2026, TP.Hải Phòng chính thức giới thiệu tượng ngựa vàng đặt tại công viên đối diện quảng trường trung tâm phía bắc sông Cấm.

Linh vật cao khoảng 3 m, tạo hình ngựa phi về phía trước đầy khí thế. Các chi tiết của linh vật như ánh mắt, bờm và dáng vóc được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác sống động, mạnh mẽ.

Ngựa vàng Hải Phòng tung vó dũng mãnh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dưới chân tượng là hình ảnh đồng tiền và thỏi vàng cách điệu, gửi gắm mong ước năm mới phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông. Nhiều người dân đánh giá linh vật năm nay có tạo hình khác biệt, thể hiện tinh thần kiên cường, bứt phá, hình ảnh ẩn dụ cho một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ.

Phía sau linh vật ngựa vàng là bộ ba ngựa nhí với tạo hình đáng yêu, đặt trên các bục cao khoảng 1 m, xung quanh được trang trí hàng trăm chậu hoa tươi như dạ yến thảo, cúc, trạng nguyên… Sự kết hợp giữa linh vật và thảm hoa đa sắc tạo nên không gian xuân sinh động, hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

Người dân thích thú với hình ảnh ngựa vàng Hải Phòng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Không chỉ dừng lại ở quảng trường Bắc sông Cấm, thành phố còn tổ chức trang trí gần 100.000 chậu hoa, cây cảnh các loại, sắp đặt thành những "đường hoa" kéo dài qua nhiều khu vực trung tâm.

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, toàn thành phố có thêm 29 điểm trang trí hoa, cây cảnh tại các công viên, vườn hoa, đảo giao thông và dải phân cách trên các tuyến đường lớn, giúp không khí tết lan tỏa rộng khắp.

Nhiều tuyến đường tại Hải Phòng cũng rực rỡ sắc hoa ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Việc trưng bày linh vật ngựa và tổ chức các tuyến đường hoa tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố cũng thể hiện định hướng xây dựng khu vực này trở thành không gian văn hóa, cảnh quan mới của Hải Phòng. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những không gian công cộng được đầu tư bài bản đang dần trở thành điểm gặp gỡ, kết nối cộng đồng.

Tết đang đến gần, sắc xuân đã hiện diện trên từng tuyến phố, dưới bóng linh vật ngựa rực rỡ. Với người dân Hải Phòng, đó không chỉ là nơi vui chơi, chụp ảnh, mà còn là dấu ấn về một thành phố đang đổi thay diện mạo, khởi đầu năm mới Bính Ngọ bằng khí thế tươi mới và niềm tin phát triển.