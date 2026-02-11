Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/02/2026 19:11 GMT+7

Cụm linh vật 'Bát mã truy phong', gồm 8 chú ngựa tung vó đang được hoàn thiện tại Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long, Quảng Ninh), hứa hẹn trở thành điểm nhấn rực rỡ, mang thông điệp may mắn, bứt phá trong năm mới Bính Ngọ.

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Quảng trường 30.10, bên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cụm linh vật "Bát mã truy phong" - 8 con ngựa phi nước đại quy mô lớn đang dần hoàn thiện, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. 

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Cụm linh vật "Bát mã truy phong" tung vó bên vịnh Hạ Long đang dần hoàn thiện

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tám chú ngựa được tạo hình trong tư thế phi nước đại hết sức sống động, đầy khí thế giữa không gian rộng mở của quảng trường trung tâm.

Cụm trang trí lấy cảm hứng từ hình tượng "Mã đáo thành công", biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và sự thăng tiến. Với tạo hình dũng mãnh, đồng loạt hướng về phía trước, linh vật gửi gắm thông điệp về tinh thần bứt phá, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh trong năm mới Bính Ngọ.

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 2.

Linh vật bát mã được thiết kế đầy sức mạnh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đơn vị thực hiện, mỗi linh vật có chiều cao từ 4,4 m đến 5,7 m, thân dài tới 7,4 m, được bố trí trên sàn rộng khoảng 95 m2. Các mô hình được chế tác từ nhựa composite, nặng khoảng 400 kg/con. Từng chi tiết như ánh mắt, bờm, đường nét cơ thể đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo cảm giác chuyển động chân thực, uy nghi.

Chia sẻ về ý tưởng, anh Bùi Xuân Mạnh, người phụ trách thực hiện, cho biết nhóm nghệ nhân mong muốn tạo nên một cụm linh vật không chỉ có quy mô ấn tượng mà còn truyền tải năng lượng tích cực cho năm mới. Mỗi chú ngựa mang thần thái riêng nhưng hài hòa trong tổng thể, tượng trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới thành công chung.

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 3.
Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 4.
Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 5.

Linh vật bát mã được nhiều người kỳ vọng mang lại sự thịnh vượng, phát triển cho năm mới Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thời gian thi công gấp rút từ 20 tháng chạp và dự kiến hoàn thành vào 26 tháng chạp khiến đội ngũ phải làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Với ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cụm linh vật  không chỉ làm đẹp không gian đô thị mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm Bính Ngọ hanh thông, may mắn và phát triển mạnh mẽ cho Quảng Ninh.

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 6.

Cạnh cụm linh vật bát mã là đại lộ hoa khổng lồ bên vịnh Hạ Long cũng đang dần hoàn thành

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 7.

Đại lộ hoa dài khoảng 1 km hứa hẹn là điểm du lịch hấp dẫn dành cho khách khi đến tham quan Hạ Long - Quảng Ninh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Linh vật Bát Mã tung vó bên vịnh Hạ Long đón xuân Bính Ngọ - Ảnh 8.

Đại lộ hoa Hạ Long với quy mô hàng vạn cây hoa, trở thành con đường hoa lớn nhất miền Bắc

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU


Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh Hạ Long vịnh Hạ Long Quảng Ninh
