Ngắm 'Bát mã truy phong' bên vịnh Hạ Long

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Quảng trường 30.10, bên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cụm linh vật "Bát mã truy phong" - 8 con ngựa phi nước đại quy mô lớn đang dần hoàn thiện, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Tám chú ngựa được tạo hình trong tư thế phi nước đại hết sức sống động, đầy khí thế giữa không gian rộng mở của quảng trường trung tâm.

Cụm trang trí lấy cảm hứng từ hình tượng "Mã đáo thành công", biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và sự thăng tiến. Với tạo hình dũng mãnh, đồng loạt hướng về phía trước, linh vật gửi gắm thông điệp về tinh thần bứt phá, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh trong năm mới Bính Ngọ.

Theo đơn vị thực hiện, mỗi linh vật có chiều cao từ 4,4 m đến 5,7 m, thân dài tới 7,4 m, được bố trí trên sàn rộng khoảng 95 m2. Các mô hình được chế tác từ nhựa composite, nặng khoảng 400 kg/con. Từng chi tiết như ánh mắt, bờm, đường nét cơ thể đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo cảm giác chuyển động chân thực, uy nghi.

Chia sẻ về ý tưởng, anh Bùi Xuân Mạnh, người phụ trách thực hiện, cho biết nhóm nghệ nhân mong muốn tạo nên một cụm linh vật không chỉ có quy mô ấn tượng mà còn truyền tải năng lượng tích cực cho năm mới. Mỗi chú ngựa mang thần thái riêng nhưng hài hòa trong tổng thể, tượng trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới thành công chung.

Thời gian thi công gấp rút từ 20 tháng chạp và dự kiến hoàn thành vào 26 tháng chạp khiến đội ngũ phải làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Với ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cụm linh vật không chỉ làm đẹp không gian đô thị mà còn gửi gắm kỳ vọng về một năm Bính Ngọ hanh thông, may mắn và phát triển mạnh mẽ cho Quảng Ninh.

