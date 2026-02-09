Linh vật ngựa Tuy Hòa: Choáng ngợp 3 đại cảnh ngựa ‘khủng’ đua top

Sau 30 ngày thi công, đường hoa Tuy Hòa xuân Bính Ngọ có chủ đề "Tết ta một nhà" tại công viên Hồ Sơn (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) với 3 đại cảnh linh vật ngựa đã dần hoàn thành, thu hút nhiều người dân, du khách đến check-in vì vẻ đẹp độc đáo, trang trí bài bản.

Lộ diện linh vật ngựa Tết Bính Ngọ ở Tuy Hòa (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Tại đây, dàn linh vật ngựa "khủng" được Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên thiết kế và thi công. Theo thiết kế, tuyến tham quan trong dịp tết sẽ di chuyển từ cổng chính tại số số 1 Điện Biên Phủ vào công viên, gặp gỡ linh vật ngựa và điểm kết thúc là cổng phía đại lộ Hùng Vương.

Đơn vị thi công ngày đêm để kịp hoàn thiện linh vật cho dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Đường hoa có 3 đại cảnh chủ đề ngựa gồm: "Song mã tương phùng" (đôi ngựa kéo xe hoa), "Xích mã Thăng Long" (linh vật ngựa đỏ), "Vạn mùa xuân" (cổng ngựa đôi). Tổng diện tích đường hoa là 3.000 m2 (đại cảnh và tiểu cảnh) và 70.000 giỏ hoa trang trí.

Khuôn viên được trang trí nhiều loại hoa đủ màu sắc, tạo nên không gian tươi mới cho dịp tết ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, linh vật "Xích mã Thăng Long" màu đỏ, rộng 9 - 11m, cao 5 - 6 m, được tạo mẫu bằng xốp nguyên khối. Sau đó, linh vật được thiết kế, cắt CNC, chà mịn tạo khối, dán vải mùng lưới chuyên dụng, phủ bột matic, chà láng, sơn lót ngoài trời, ốp vật liệu hologram decal nhiều màu bắt sáng; vẽ chân dung linh vật, phủ lớp dầu bóng, sơn phủ bảo vệ.

Linh vật ngựa "Xích mã Thăng Long" được thiết kế, thi công sắc xảo ẢNH: HỮU TÚ

Theo đơn vị thi công, năm Bính Ngọ thuộc hành hỏa nên "Xích mã" là ngựa đỏ, gợi nhắc đến sự kết nối, đổi mới và lan tỏa trong bối cảnh văn hóa - doanh nghiệp 2026. "Thăng long" là rồng bay lên tượng trưng sự thịnh vượng của kinh đô ngàn năm văn hiến Việt Nam.

Người dân thích thú check-in bên linh vật "Xích mã Thăng Long" ẢNH: HỮU TÚ

Đôi ngựa kéo xe hoa "Song mã tương phùng" là cỗ xe hạnh phúc, chở niềm vui, điều may mắn đi muôn nơi. Hình ảnh bánh xe thời gian đang lăn qua miền ký ức và gieo xuống những mùa hoa rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và những giá trị văn hóa được chở theo trên hành trình mới, chở ước mơ và khát vọng của người dân phía đông Đắk Lắk muốn đi xa hơn, vươn rộng hơn…

Đôi ngựa kéo xe hoa "Song mã tương phùng" thu hút sự chú ý của người dân ẢNH: HỮU TÚ

Đôi ngựa "Vạn mùa xuân" ở cổng Hùng Vương thể hiện khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk thịnh vượng, mong muốn mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, sung túc và thanh bình.