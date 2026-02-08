Linh vật Bát mã thành điểm check-in hút khách dịp Tết Bính Ngọ tại tây Gia Lai

Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa rộn ràng trên khắp các tuyến phố. Tại quảng trường Đại Đoàn Kết, cụm linh vật Bát mã vừa hoàn thiện và đưa vào trưng bày đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Không gian trang trí rực rỡ sắc xuân không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị mà còn góp phần mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sinh khí và niềm tin vào một năm mới khởi sắc.

Cụm linh vật Bát mã là tác phẩm công phu của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Phó chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai, được thực hiện trong thời gian hai tháng bằng vật liệu tổng hợp. 8 chú ngựa được bố trí hài hòa, nhịp nhàng ở khu vực bên phải Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên. Trong đó, ngựa đầu đàn cao hơn 4 m (tính cả chân đế), các chú ngựa còn lại được tạo hình với dáng vẻ mạnh mẽ, uy nghi trong tư thế phi nước đại, tung vó cuốn mây, thể hiện khí thế bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong năm mới.

Cụm linh vật Bát mã vừa được lắp đặt tại quảng trường Đại Đoàn Kết ẢNH: TRẦN HIẾU

Điêu khắc gia Nguyễn Vinh cho biết: "Khi đặt cụm linh vật Bát mã vào không gian rộng lớn của quảng trường Đại Đoàn Kết, hình ảnh đàn ngựa phi mạnh mẽ giữa cao nguyên bát ngát với nhịp vó hòa cùng nhịp sống sẽ chuyển tải kỳ vọng về sự đồng lòng, đoàn kết và bứt phá trong bối cảnh sáp nhập, đổi mới và phát triển".

Dáng vẻ uy nghi, khỏe mạnh của linh vật, bên dưới là những thỏi vàng cách điệu thể hiện mong ước ấm no, sung túc ẢNH: TRẦN HIẾU

Ý tưởng "mã đáo thành công" được thể hiện rõ nét qua từng chi tiết. Dưới chân ngựa là những thỏi vàng được cách điệu khéo léo, biểu trưng cho sự no đủ, sung túc trong năm mới. Cả 8 chú ngựa được sắp xếp theo bố cục khoa học, tạo nên tổng thể sinh động, khẳng định tinh thần đồng lòng bứt phá, vươn tới thành công.

Việc lắp đặt cụm linh vật này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi năm nay Gia Lai vinh dự đăng cai Năm Du lịch quốc gia. "Đây cũng là vấn đề tôi tâm huyết, mong có nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến Gia Lai, nơi biển và cao nguyên hội tụ với phong vị văn hóa đặc sắc, riêng có", nhà điêu khắc Nguyễn Vinh bày tỏ.

Đàn ngựa tung vó về phía trước rất mạnh mẽ ẢNH: TRẦN HIẾU

Cụm linh vật được trưng bày tại quảng trường Đại Đoàn Kết trong dịp tết, sau đó sẽ được chọn địa điểm phù hợp để tiếp tục trưng bày trong thời gian một năm. Để bảo đảm an toàn và độ bền lâu dài, nghệ nhân đề xuất cần có vành đai bảo vệ bên ngoài cho tác phẩm.

Nhìn từ xa, cụm linh vật thể hiện sự hài hòa giữa không gian rực rỡ của ngày xuân ẢNH: TRẦN HIẾU

Chị Nguyễn Thu Hằng, một người dân ở phường An Phú (Gia Lai) nói: "Khi đi làm về, tôi ghé qua quảng trường và bị ấn tượng mạnh bởi cụm Bát mã này. 8 chú ngựa như đang phi vút trên mây, mang theo khí thế hào hùng của cao nguyên. Nhìn chúng, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực, niềm tin vào một năm mới tràn đầy may mắn và thành công. Đây thực sự là món quà nghệ thuật ý nghĩa mà Gia Lai dành tặng người dân và du khách dịp đầu xuân".

Không chỉ chị Hằng, nhiều người dân qua lại trên đường Trần Hưng Đạo cũng dừng chân thưởng lãm, chụp hình lưu niệm bên cụm linh vật. Cụm Bát mã đã thực sự trở thành biểu tượng văn hóa mới, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần lạc quan, phấn khởi đón xuân.

Nhiều người dân không khỏi trầm trồ khen cụm linh vật Bát mã, tác phẩm của điêu khắc gia Nguyễn Vinh ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong không gian rộng lớn của quảng trường Đại Đoàn Kết, bên cạnh Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên, cụm linh vật Bát mã hiện diện như một lời chúc tốt đẹp đầu xuân và biểu tượng cho khát vọng vươn cao của vùng đất Gia Lai. Không chỉ tạo điểm nhấn mỹ thuật cho không gian đô thị, cụm linh vật còn trở thành dấu ấn văn hóa đặc sắc, niềm tự hào của người dân địa phương. Qua đó, công trình được xem như lời mời gọi du khách khắp nơi đến khám phá vùng đất nơi “biển và cao nguyên hội tụ” trong năm 2026 đầy kỳ vọng và khởi sắc.