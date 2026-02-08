Xuân biên giới - Tết biển đảo sưởi ấm vùng bão lũ Gia Lai

Ngày 8.6, chương trình Xuân biên giới - Tết biển đảo năm 2026 được T.Ư Đoàn phát động và tổ chức tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; anh Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, lãnh đạo các sở, ngành tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm, chúc tết cựu chiến binh Lê Minh Thoa (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), người từng tham gia chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma. Đồng thời, đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Tuy Phước.

Anh Bùi Quang Huy mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục lao động, sản xuất trong thời gian tới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Theo thống kê, tháng 11.2025, xã Tuy Phước chịu tác động nghiêm trọng của "thiên tai kép" do bão số 13 kết hợp mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội. Tổng thiệt hại qua hai đợt thiên tai ước tính hơn 860 tỉ đồng. Trong đó, 16 căn nhà bị sập hoàn toàn, 172 căn bị tốc mái hoàn toàn, 240 căn tốc mái một phần, hơn 12.190 nhà bị ngập nước, cùng nhiều công trình hạ tầng, giao thông bị hư hỏng.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác đồng hành, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, thanh niên và nhân dân luôn là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo anh Huy, xã Tuy Phước là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão lũ tại Gia Lai. Đây là lần thứ ba các đơn vị của T.Ư Đoàn trực tiếp đến thăm, hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã kịp thời chi viện nguồn lực để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

"Chúng tôi mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục lao động, sản xuất trong thời gian tới", anh Huy chia sẻ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân, 20 suất quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ; gửi gắm lời chúc năm mới an lành, ấm áp. Nhân dịp này T.Ư Đoàn cũng trao tặng công trình thanh niên là 5 điểm phát wifi miễn phí cho Đoàn xã Tuy Phước.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, trao tặng công trình thanh niên cho Đoàn xã Tuy Phước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai cũng trao tặng 2 công trình thanh niên và 50 thùng sữa cho học sinh địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình Xuân biên giới - Tết biển đảo năm 2026 của T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Gia Lai hơn 1 tỉ đồng.

Anh Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Bùi Quang Huy chúc tết tại Lữ đoàn 573

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 đóng quân tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai).

Lữ đoàn 573 là đơn vị phòng không chủ lực của Quân khu 5, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời được phân công; đồng thời tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong bão số 13, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Quang Trung, Lữ đoàn 573 đã tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị sập đổ do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Anh Bùi Quang Huy chúc tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại buổi thăm, anh Bùi Quang Huy biểu dương những thành tích nổi bật của Lữ đoàn 573 trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

"Tôi chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đón một cái tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời đánh giá cao sự sáng tạo của đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hội trại, góp phần nâng cao đời sống tinh thần bộ đội và thực hiện hiệu quả công tác dân vận", anh Huy nói.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 máy lọc nước, 400 thùng nước khoáng và nước ngọt cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573.