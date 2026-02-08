Cận cảnh ngôi mộ gần 2.000 năm ở Quảng Ninh

Trong quá trình san gạt vườn tại khu Chạp Khê, P.Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, người dân địa phương bất ngờ phát hiện ngôi mộ gần 2.000 năm nằm sâu dưới một gò đất cao hơn 2 m. Chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để kịp thời khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Toàn cảnh ngôi mộ gần 2.000 năm được phát hiện tại P.Vàng Danh (Quảng Ninh) ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, ngôi mộ có diện tích khoảng 150 m2, toàn bộ cấu trúc nằm dưới khu vườn vải lâu năm. Các lớp đất phủ phía trên cho thấy di tích đã tồn tại ổn định qua hàng nghìn năm. Phần mộ được xây dựng bằng gạch, bố cục nhiều không gian liên hoàn, thể hiện sự công phu và quy mô đồ sộ hiếm gặp.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là mộ gạch Chạp Khê, loại hình mộ táng phổ biến ở lưu vực sông Bạch Đằng trong những thế kỷ đầu Công nguyên ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo các nhà nghiên cứu, đây là mộ gạch Chạp Khê, loại hình mộ táng phổ biến ở lưu vực sông Bạch Đằng trong những thế kỷ đầu Công nguyên. Hình ảnh cận cảnh cho thấy các loại gạch chữ nhật, gạch múi bưởi được xếp khít, tạo kết cấu vững chắc, phản ánh trình độ kỹ thuật xây dựng cao của cư dân cổ.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã thu thập nhiều hiện vật có giá trị, chia thành ba nhóm chính: vật liệu kiến trúc bằng gạch; gốm đất nung gồm mô hình nhà, nồi; và gốm men với các loại bình, vò, chân đèn. Dựa vào hoa văn, hình dáng hiện vật cùng cấu trúc mộ, giới chuyên môn xác định niên đại ngôi mộ vào khoảng thế kỷ 1- 2 sau Công nguyên, tức cách ngày nay gần 2.000 năm.

Công tác khai quật do đoàn khảo cổ của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ tháng 12.2025. Các chuyên gia tiến hành đo vẽ chi tiết, lập hồ sơ khoa học và đánh giá giá trị lịch sử - văn hóa của di tích.

Ngôi mộ nằm sâu khoảng 2,5 m so với mặt bằng gò đất hiện tại và có diện tích 150 m2 với cấu trúc phức tạp. Mộ có cấu trúc gồm 2 gian tiền thất, 1 gian trung thất và 3 gian hậu thất. Trung thất và hậu thất đều có nhĩ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đánh giá ban đầu, phát hiện ngôi mộ gần 2.000 năm này là minh chứng quan trọng cho vai trò của vùng cửa sông Bạch Đằng như một không gian cư trú và văn hóa sớm của cư dân cổ. Trên cơ sở kết quả khai quật, các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xếp hạng di tích và xây dựng phương án bảo tồn nguyên trạng, gắn với giáo dục di sản và phát triển du lịch văn hóa địa phương.