Phát hiện ngôi mộ cổ gần 2.000 năm ở Quảng Ninh

Trong quá trình san gạt vườn tại khu Chạp Khê (P.Vàng Danh, Quảng Ninh), người dân địa phương đã phát hiện một ngôi mộ gần 2.000 năm có quy mô lớn, diện tích khoảng 150 m². Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu khảo cổ và các cơ quan quản lý văn hóa.

Ngôi mộ cổ gần 2.000 năm được phát hiện khi người dân đào vườn

ẢNH: QUỐC NAM

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ngôi mộ nằm dưới một gò đất cao hơn 2 m, phía trên là vườn vải có tuổi đời hàng chục năm. Khi chủ đất đưa máy xúc vào hạ độ cao gò đất, các cấu trúc gạch cổ bất ngờ lộ diện. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương để kịp thời bảo vệ hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền P.Vàng Danh đã nhanh chóng khoanh vùng, dựng hàng rào ngăn chặn việc xâm hại di tích. Đồng thời, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn khảo cổ do ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng khoa Lịch sử Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội), làm trưởng đoàn, tiến hành khai quật, đo đạc và lập hồ sơ khoa học từ tháng 12.2025.

Ngôi mộ gần 2.000 năm nằm trong khu dân cư được phát hiện với nhiều cổ vật ẢNH: QUỐC NAM

Kết quả khai quật bước đầu cho thấy đây là mộ gạch Chạp Khê, nằm liền kề nhà thờ giáo xứ Chạp Khê (phường Vàng Danh, trước đây thuộc phường Nam Khê, TP.Uông Bí cũ).

Ngôi mộ có cấu trúc phức tạp, gồm nhiều lớp gạch xây dựng công phu, phản ánh trình độ kỹ thuật và quan niệm mai táng của cư dân cổ.

Đáy mộ nằm sâu khoảng 2,5 m so với mặt bằng gò đất hiện tại. Mộ nằm theo hướng bắc lệch đông 20 độ, có cấu trúc gồm 2 gian tiền thất, 1 gian trung thất và 3 gian hậu thất. Trung thất và hậu thất đều có nhĩ.

ẢNH: BẢO TÀNG QUẢNG NINH

Các hiện vật thu được chia thành 3 nhóm chính: vật liệu kiến trúc như gạch chữ nhật, gạch múi bưởi; gốm đất nung gồm mô hình nhà, nồi; và gốm men với các loại bình, vò, chân đèn.

Dựa trên cấu trúc mộ táng và hoa văn hiện vật, các nhà nghiên cứu xác định ngôi mộ có niên đại vào thế kỷ I- II sau Công nguyên, tức cách ngày nay gần 2.000 năm.

Nhiều hiện vật giá trị được tìm thấy trong ngôi mộ gần 2.000 năm ẢNH: BẢO TÀNG QUẢNG NINH

Theo giới khảo cổ, loại hình mộ gạch này từng được phát hiện khá phổ biến ở lưu vực sông Bạch Đằng, thuộc các địa phương của Quảng Ninh như Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, cũng như khu vực Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Kinh Môn (Hải Dương).

Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của vùng cửa sông Bạch Đằng như một trung tâm cư trú, văn hóa và giao thương sớm của cư dân cổ đầu Công nguyên.

Trên cơ sở kết quả khai quật, các nhà nghiên cứu, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh cùng chính quyền địa phương thống nhất tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc, quy mô và giá trị lịch sử của di tích.

Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ khoa học đề xuất xếp hạng, bảo tồn nguyên trạng ngôi mộ và quy hoạch khu vực này thành công viên khảo cổ, phục vụ công tác giáo dục di sản gắn với phát triển văn hóa - du lịch địa phương.