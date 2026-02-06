Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Xác ướp hun khói tại Việt Nam - phát hiện khảo cổ học thế giới

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
06/02/2026 06:07 GMT+7

Những xác ướp tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác được ướp bằng cách hun khói. Đó là một trong 10 phát hiện khảo cổ học thế giới năm 2025.

Di chỉ cũ, nhận thức mới

Những di chỉ như Cồn Cổ Ngựa (Thanh Hóa), Mái Đá Điều (Thanh Hóa), Hang Mang Chiêng (Ninh Bình) và Hòn Hai Cô Tiên (Quảng Ninh) không xa lạ với cộng đồng khảo cổ học trong nước. Chúng đều thuộc nhóm những di chỉ tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong khảo cổ học tiền sử VN.

Theo TS Nguyễn Khánh Trung Kiên (Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ), Cồn Cổ Ngựa có giá trị tiêu biểu trong nghiên cứu sinh kế thích nghi môi trường ven biển của cư dân cổ cũng như phong tục mai táng thời cổ. Trong khi đó, Mái Đá Điều là điển hình để nghiên cứu cách thức xử lý thi hài và tập tục mai táng trong thời kỳ văn hóa Hòa Bình. Hang Mang Chiêng cũng cung cấp tư liệu cho nghiên cứu cư trú hang động. Hòn Hai Cô Tiên là một trong những di tích khảo cổ then chốt để nghiên cứu tập tục mai táng trong hang động và các hành vi mang tính nghi lễ của cư dân tiền sử VN.

Xác ướp hun khói tại Việt Nam - phát hiện khảo cổ học thế giới- Ảnh 1.

Mộ táng tại di tích Bàu Dũ (Quảng Nam) khai quật năm 2017

ẢNH: VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ

Giờ đây, những cái tên này lại một lần nữa được nhắc tới, trong một nghiên cứu khảo cổ học đa quốc gia do TS Hsiao-chun Hung (Đại học Quốc gia Úc) và GS Hirofumi Matsumura (Đại học Y khoa Sapporo) phụ trách chính. Trong đó, nhóm nghiên cứu gồm các nhà nghiên cứu từ Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (VN) cùng nhiều nhà nghiên cứu quốc tế từ Đại học Quốc gia Úc, Đại học Y khoa Sapporo (Nhật Bản), Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Nghiên cứu được công bố trên chuyên san PNAS (năm 2025) đã phân tích 54 ngôi mộ tiền sơ sử từ 11 di chỉ khảo cổ nằm rải rác khắp Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Các địa điểm quan trọng bao gồm: Huiyaotian và Liyupo (Quảng Tây, Trung Quốc), Gua Harimau (Indonesia), và đặc biệt là các di chỉ tại VN như Cồn Cổ Ngựa, Mái Đá Điều, Hang Mang Chiêng, Hòn Hai Cô Tiên.

Nghiên cứu của chúng tôi có thể xem là công trình đầu tiên tại Đông Á đưa ra một hệ thống lập luận khảo cổ học hoàn chỉnh, kèm theo các phân tích thực chứng từ phát hiện tại di tích cho đến các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm làm rõ hiện tượng độc đáo này.

TS Hsiao-chun Hung (một trong những thành viên chính của nhóm nghiên cứu)

Theo TS Nguyễn Khánh Trung Kiên, nghiên cứu cho thấy nhiều thi thể trong các ngôi mộ thời kỳ tiền Đá Mới đã được xử lý bằng phương pháp hun khói trên lửa trong thời gian dài. Đây là quy trình ướp xác tương tự phong tục được nghiên cứu dân tộc học xác nhận tại một số cộng đồng cư dân bản địa ở Úc và Papua (Indonesia).

Xác ướp hun khói tại Việt Nam - phát hiện khảo cổ học thế giới- Ảnh 2.

Xác ướp hun khói tại Papua, Indonesia

ẢNH: HSIAO-CHUN HUNG CHỤP 2019

TS Kiên cho biết thêm, trước đây ông cùng các nhà nghiên cứu chưa từng tiến hành các nghiên cứu chuyên biệt coi những di cốt này như một dạng "xác ướp" mà chỉ ghi nhận chúng như một dạng thức mai táng đặc biệt khi người chết được chôn trong tư thế nằm gấp gối.

"Tuy nhiên, kể từ đợt khai quật di chỉ Bàu Dũ tại tỉnh Quảng Nam vào năm 2017, chúng tôi bắt đầu nhận thấy nhiều mộ táng thời tiền sử phân bố tại VN nói riêng, Đông Nam Á nói chung và miền nam Trung Quốc rất có khả năng là những thi thể đã từng được xử lý để gìn giữ lâu dài bằng phương pháp hun khói", TS Kiên nói.

Xác ướp hun khói tại Việt Nam - phát hiện khảo cổ học thế giới- Ảnh 3.

Mộ táng tại di tích Mái Đá Điều (Thanh Hóa)

ẢNH: PGS-TS NGUYỄN LÂN CƯỜNG

Xác ướp hun khói tại Việt Nam - phát hiện khảo cổ học thế giới- Ảnh 4.

Mộ táng tại di tích Liyupo (Quảng Tây, Trung Quốc)

ẢNH: TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khảo cổ học thế giới của năm

Viện Khảo cổ học Mỹ đánh giá đây là một trong 10 nghiên cứu khảo cổ học của năm 2025. "Chúng tôi đều rất thích công trình nghiên cứu, câu chuyện đằng sau cũng như những hàm ý về văn hóa và sự tiếp nối, các địa điểm và kỹ thuật cũng như cách tư duy mới về một bí ẩn cổ xưa. Một dự án thực sự truyền cảm hứng!", ban giám khảo của cuộc bình chọn chia sẻ với nhóm nghiên cứu.

Nghiên cứu đa quốc gia này có đoạn: "Tục ướp xác bằng khói này không chỉ là giải pháp bảo quản thi thể trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm mà còn phản ánh mối liên hệ văn hóa và tín ngưỡng sâu sắc giữa cư dân cổ đại ở khu vực này với các cộng đồng bản địa tại New Guinea và châu Úc ngày nay".

TS Hsiao-chun Hung, một trong những thành viên chính của nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh: "Nghiên cứu của chúng tôi có thể xem là công trình đầu tiên tại Đông Á đưa ra một hệ thống lập luận khảo cổ học hoàn chỉnh, kèm theo các phân tích thực chứng từ phát hiện tại di tích cho đến các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm làm rõ hiện tượng độc đáo này".

Cũng theo nhóm nghiên cứu, đây là lần đầu tiên khảo cổ học chứng minh rằng các trường hợp xác ướp được xử lý bằng cách hun khói tại Đông Á có niên đại sớm hơn không chỉ so với các xác ướp nổi tiếng của Ai Cập hay Nam Mỹ, mà còn sớm hơn hàng nghìn năm, qua đó mang lại những nhận thức đột phá đối với lịch sử toàn cầu của hiện tượng ướp xác. 

Về việc vì sao nghiên cứu lại được đánh giá cao đến vậy, TS Nguyễn Khánh Trung Kiên cho rằng nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khảo cổ học VN và nhiều quốc gia khác, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tư liệu khảo cổ vô cùng phong phú và quý giá của VN.

Quan trọng hơn, theo TS Kiên: "Nghiên cứu này không chỉ bàn về một kỹ thuật hay một tập tục mai táng cụ thể, mà còn phản ánh cách thức con người cách đây hơn 10.000 năm đã suy nghĩ về sự sống và cái chết, về mối liên kết với những người thân yêu, cũng như mong muốn duy trì sự hiện diện của người đã khuất dưới một hình thức "vật chất" nào đó trong đời sống thường nhật của họ. Việc những thực hành văn hóa này có thể được duy trì liên tục suốt hơn 10.000 năm, thậm chí cho đến hiện nay ở một số bộ tộc ít người ở Đông Nam Á hải đảo, tự thân nó đã là một trong những biểu hiện xúc động nhất của tính liên tục của tâm thức cộng đồng trong dòng chảy văn hóa của nhân loại".

Tin liên quan

Danh tính thực sự của xác ướp 128 năm tuổi

Danh tính thực sự của xác ướp 128 năm tuổi

Ngày 7.10, tại thị trấn Reading, Pennsylvania (Mỹ), xác ướp một người đàn ông qua đời 128 năm trước đã được chôn cất trở lại sau thời gian trưng bày, theo Reuters.

Khai quật được xác ướp 1.000 năm tuổi ở thủ đô Lima, Peru

Các nhà khảo cổ Peru tìm thấy xác ướp 3.000 năm ở Lima

Khám phá thêm chủ đề

xác ướp hun khói Liyupo Nhật Bản Ai Cập Đại học quốc gia Úc Khảo cổ học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận