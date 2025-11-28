Khẩn cấp di dời 40 ngôi mộ trên đồi có nguy cơ sạt trượt

Ngày 28.11, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) cho biết đang vận động người dân thôn Đưng K'Nớ 1 khẩn cấp di dời 40 ngôi mộ có nguy cơ sạt trượt, sau khi phát hiện triền đồi nghĩa trang xuất hiện vết nứt lớn kéo dài.

Người dân thôn Đưng K'Nớ 1 khẩn cấp di dời những ngôi mộ có nguy cơ sạt trượt ẢNH: L.V

Theo đó, đêm 27.11, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, triền đồi nghĩa trang ở thôn Đưng K'Nớ 1 xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún có nguy cơ sạt trượt lớn. Các phần mộ tại đây được người dân địa phương an táng người quá cố từ nhiều chục năm trước, khi chính quyền địa phương chưa có khu quy hoạch nghĩa trang.

Vết nứt cạnh các ngôi mộ trên đồi cao ẢNH: L.V

Trước nguy cơ triền đồi nghĩa trang sạt trượt, UBND xã Đam Rông 4 vận động người dân, đồng thời hỗ trợ các hộ di dời 40 ngôi mộ đến an táng tại khu quy hoạch nghĩa trang của thôn Đưng K'Nớ 1.

Người dân thôn Đưng K'Nớ 1 khẩn cấp di dời mộ người thân

ẢNH: L.V

Trước đó, chính quyền xã Đam Rông 4 buộc sơ tán 10 hộ dân ở thôn Đưng K'Nớ 5 ra khỏi vùng nguy hiểm do sạt trượt đất. Thời gian gần đây, trên địa bàn xã này liên tục có mưa lớn kéo dài, nhiều khu triền đồi xảy ra sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng.