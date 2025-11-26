Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN khảo sát sạt trượt đất ở Lâm Đồng

Ngày 26.11, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, cho biết đoàn công tác liên ngành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến đèo D'Ran trên QL20 khảo sát điểm sạt lở, sạt trượt đất nghiêm trọng xảy ra đêm 28.10, đến nay vẫn chưa thể khắc phục để thông xe.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến đèo D'Ran trên QL20 khảo sát điểm sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

Khảo sát dọc QL27 và các đèo sạt lở nghiêm trọng

Đoàn công tác gồm các chuyên gia có kinh nghiệm về địa chất công trình, trượt lở đất, khí tượng thủy văn, và công nghệ quan trắc, cảnh báo sớm.

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khảo sát vết nứt trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran ẢNH: CTV

Theo đó, đoàn khảo sát thực địa nhằm xác định các yếu tố địa chất, địa hình, thủy văn và các tác động nhân tạo có thể là nguyên nhân gây ra các đợt sạt lở, sạt trượt. Song song đó, đề xuất các hướng giải pháp khoa học và công nghệ nhằm khắc phục các sự cố đứt gãy, sạt lở, sạt trượt đất nhằm tránh và giảm thiểu thiệt hại.

Vết nứt kéo dài khoảng 700 m trên đồi chạy dọc QL27 ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 24.11, đoàn công tác liên ngành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến xã D'Ran, khảo sát đánh giá tình hình, phạm vi và mức độ sạt lở, sạt trượt đất dọc QL27 kéo dài từ đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2 qua thôn Lạc Thiện 1 và thôn Lạc Xuân với chiều dài khoảng 700 m, đe dọa hàng chục hộ dân sống dọc QL27. Đoàn cũng đến thôn Phú Thuận 1, và thôn Đường Mới (xã D'Ran) kiểm tra, khảo sát các vết nứt gây sạt lở đất kéo dài 100 m.

Đèo Mimosa QL20 bị sạt lở xé toạc mặt đường đêm 18.11 ẢNH: LÂM VIÊN

Từ nay đến ngày 30.11, đoàn tiếp tục đến đèo Prenn, đèo Mimosa trên QL20, đèo Khánh Lê trên QL27C, đèo Gia Bắc trên QL28… bị sạt lở nghiêm trọng, đây là những tuyến đường huyết mạch dẫn đến các phường trung tâm TP.Đà Lạt (cũ).

Xã D'Ran nứt, sạt lở đất đe dọa nhiều khu dân cư

Ngày 26.11, ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran thông tin, sau đợt mưa bão kéo dài trên địa bàn xã có nhiều vị trí sạt lở nguy hiểm. Cụ thể, ở thôn Lạc Thiện 2, trên đồi có vết nứt đất kéo dài 500 m tại taluy dương dọc tuyến QL27, có nguy cơ sạt xuống đường, ảnh hưởng khoảng hơn 32 hộ dân phía dưới.

Tại thôn Lạc Thiện 1, bờ taluy cao so với mặt QL27 từ 30 m đến 50 m đã sạt lở một số điểm cục bộ làm hư hại nhà dân (sập tường và nhà vệ sinh phía sau) hiện nay có nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng đến 17 hộ dân phía dưới.

Sạt lở đất từ đồi Ba Lá Xanh đe dọa hàng chục hộ dân sống dọc QL27 ẢNH: LÂM VIÊN

Ở thôn Lạc Xuân 2, xuất hiện vết nứt đất dài hơn 200 m tại taluy dương dọc tuyến QL27, nguy cơ sạt xuống đường, ảnh hưởng 4 - 6 hộ dân phía dưới và hai trụ điện cao thế 110 kV.

Tại thôn Phú Thuận 1 cũng xuất hiện nứt đất kéo dài gần 100 m tại taluy dương tuyến đường nội thôn; nguy cơ sạt xuống đường, đe dọa 4 - 6 hộ dân phía dưới và đường dây điện trung thế.

Sạt trượt đất đe dọa khu dân cư dọc QL27 qua xã D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Tương tự, ở thôn Đường Mới xuất hiện vết nứt đất dài gần 100 m tại taluy dương tuyến đường ĐT729, nguy cơ sạt lở xuống đường, ảnh hưởng 4 - 6 hộ dân phía dưới và Tịnh thất Cao đài Phước Khánh diện tích gần 2.000 m2.

Liên quan tới các vị trí xảy ra sự cố nứt, sạt trượt đất, xã D'Ran đã di dời hơn 50 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm này.