Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh

Lâm Viên
Lâm Viên
24/11/2025 19:15 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng mời chuyên gia từ Hà Nội vào khảo sát, đánh giá vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran (Lâm Đồng), đồng thời khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn do đất tiếp tục sạt lở.

Chiều 24.11, Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cùng các chuyên gia địa chất từ Hà Nội và một số cơ quan chức năng tiến hành khảo sát thực địa vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh thuộc thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran (Lâm Đồng).

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát vết nứt kéo dài khoảng 300 m trên đồi Ba Lá Xanh

ẢNH: TRẦN TUẤN

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các cán bộ Quân khu 7 cũng đến hiện trường xem xét vết nứt kéo dài khoảng 300 m trên đồi Ba Lá Xanh.

Ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran cho biết, so với ngày hôm qua (23.11) các vết nứt, sụt lún sâu thêm khoảng 1 m, đang có nguy cơ sụt lún, sạt trượt tiếp.

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 2.

Vết nứt kéo dài hàng trăm mét tiếp tục sụt lún

ẢNH: LÂM VIÊN

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 3.

Đất từ đồi Ba Lá Xanh sạt lở xuống sau nhà bà Tường Phi

ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Đặng Thị Tường Phi (thôn Lạc Thiện 2) cho biết, phía sau ta luy nhà bà đất vừa sạt trượt một khối lượng lớn, lúc đó những người trong nhà hoảng loạn bỏ chạy nhanh ra khỏi nhà.

Trước nguy cơ một phần mái đồi Ba Lá Xanh sạt trượt, UBND xã D'Ran yêu cầu 20 hộ dân phía dưới chân đồi Ba Lá Xanh di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 4.

Lực lượng dân quân giúp các hộ di dời đồ đạc ra khỏi nhà

ẢNH: LÂM VIÊN

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 5.

Người dân thôn Lạc Thiện 2 dưới chân đồi Ba Lá Xanh dùng xe chở đồ đạc đến nơi an toàn

ẢNH: LÂM VIÊN

Được sự hỗ trợ của các lực lượng Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, công an và dân quân địa phương, các hộ dân di chuyển máy móc, xe cộ, các vật dụng ra khỏi nhà.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng giăng dây phong tỏa cấm người vào khu vực dãy nhà dưới chân đồi Ba Lá Xanh, Cảnh sát giao thông để bảng hạn chế giao thông trên QL27 đoạn qua dãy nhà trên.

Chuyên gia Hà Nội khảo sát vết nứt dài trên đồi Ba Lá Xanh- Ảnh 6.

Cảnh sát giao thông giăng dây và đặt bảng hạn chế tốc độ qua đoạn đồi Ba Lá Xanh có nguy cơ sạt trượt đất

ẢNH: TRẦN TUẤN

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 23.11 cơ quan chức năng phát hiện trên đồi Ba Lá Xanh, thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran (Lâm Đồng), xuất hiện vết nứt chạy dọc theo triền đồi 300 m và 2 lần sạt lở đất phía sau dãy nhà phía dưới. 

Do đó từ 15 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương buộc các hộ di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

