Ngựa 'mặt quạu' và loạt linh vật gây sốt trên mạng xã hội

Không đơn thuần là tiểu cảnh trang trí mừng xuân, "bản đồ"
linh vật ngựa năm nay cho thấy sự phân cực rõ rệt khi một bên theo đuổi vẻ tráng lệ, một bên phá cách tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Linh vật ngựa đang gây sốt trên mạng xã hội
Quảng trường phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhộn nhịp hẳn lên những ngày giáp tết nhờ linh vật ngựa khác lạ với biểu cảm mặt quạu
Tại TP.HCM, linh vật ngựa vàng trên đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) đang trong giai đoạn hoàn thiện, thu hút sự quan tâm. Mô hình được tạo hình trong tư thế tung vó, phủ sắc vàng nổi bật
Tại công viên Ba Son, linh vật ngựa vàng hướng ra sông Sài Gòn và cặp ngựa bạc cao khoảng 3m, tạo hình khỏe khoắn kết hợp với bề mặt tráng gương nổi bật dưới ánh sáng, thu hút khách tham quan dừng chân chụp ảnh
Tại quảng trường Đại Đoàn Kết, cụm linh vật Bát mã với 8 chú ngựa được bố trí hài hòa. Trong đó, ngựa đầu đàn cao hơn 4 (tính cả chân đế), các chú ngựa còn lại được tạo hình với dáng vẻ mạnh mẽ, uy nghi trong tư thế phi nước đại
Nói đến linh vật miền Trung, không thể bỏ qua cái tên Đinh Văn Tâm – "phù thủy" linh vật của Quảng Trị. Tại xã Lao Bảo, cụm 8 chú ngựa tái hiện bức phong thủy nổi tiếng mã đáo thành công giữa núi rừng biên giới được đánh giá cao về sự hài hòa với cảnh quan
Đà Nẵng lại chọn lối đi riêng về mặt ý niệm. Linh vật bên sông Hàn được ghép từ tên của 94 xã, phường và đặc khu thuộc thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp đơn vị hành chính
Bên cạnh đó, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, linh vật ngựa vàng cao 5m được ghép từ 150.000 tấm alu nhỏ
Linh vật ngựa ở TP.Huế không chỉ dừng lại ở các mô hình trang trí mà tập trung khai thác chiều sâu văn hóa với hình tượng long mã – biểu tượng linh thiêng thường thấy trên các bức bình phong cung đình
Bắc Ninh gây xôn xao với Ngựa thương – một khối linh vật nặng 10 tấn, lại mang màu hồng phấn và hình dáng mũm mĩm, tròn trịa. Linh vật ngựa này được nhiều người quan tâm khi chưa được nghệ nhân sơn màu nhưng đã được chủ mới trả với giá 222.222.222 đồng để sở hữu
