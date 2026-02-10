Ngựa 'mặt quạu' và loạt linh vật gây sốt trên mạng xã hội

Bắc Ninh gây xôn xao với Ngựa thương – một khối linh vật nặng 10 tấn, lại mang màu hồng phấn và hình dáng mũm mĩm, tròn trịa. Linh vật ngựa này được nhiều người quan tâm khi chưa được nghệ nhân sơn màu nhưng đã được chủ mới trả với giá 222.222.222 đồng để sở hữu