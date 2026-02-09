Linh vật ngựa mặt quạu gây sốt phố biển Quy Nhơn

Dàn linh vật ngựa "1-0-2" bất ngờ xuất hiện đã làm quảng trường phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhộn nhịp hẳn lên những ngày giáp tết, vừa oai phong lại vừa... lầy lội đúng kiểu thời đại.

Nằm ở vị trí trang trọng nhất của cụm tiểu cảnh là hình tượng chú ngựa chiến dũng mãnh. Chú ngựa trong tư thế phi nước đại trên những áng mây bồng bềnh, hướng thẳng lên bầu trời. Trên thân ngựa có các mảnh giáp trông cực kỳ oai phong, hùng dũng.

Hình ảnh này không chỉ tượng trưng cho khát vọng vươn xa, sự thịnh vượng của phố biển mà còn thể hiện tinh thần kiên cường của người dân miền biển. Ở hai phía tả hữu là 8 chú ngựa khác đang nối đuôi nhau tạo nên một chỉnh thể chuyển động đầy sức sống, gợi nhắc về hình ảnh "mã đáo thành công".



Sức sáng tạo của các nghệ nhân năm nay còn được thể hiện qua dàn "phụ tá" ngựa xung quanh. Du khách sẽ không khỏi thích thú khi bắt gặp những chú ngựa trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, tôn vinh nét đẹp văn hóa vùng cao Gia Lai. Tiếp đến là những anh lính ngựa cầm giáo, đánh trống bên hình tượng voi chiến thể hiện tinh thần thượng võ của mảnh đất Tây Sơn Thượng đạo.

Ngay bên cạnh đó là sự phá cách đầy trẻ trung với ngựa siêu nhân mạnh mẽ, ngựa phi hành gia hiện đại hay ngựa trong tà áo dài truyền thống thướt tha. Sự đan xen này tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi truyền thống và tương lai gặp gỡ.

Điểm nhấn thu hút đông đảo bạn trẻ nhất lại nằm ở những phân khu mang tính giải trí cao. Đánh trúng tâm lý "sợ béo" ngày tết, hình tượng chú ngựa mũm mĩm với chiếc bụng tròn xoe, bồng bềnh, gương mặt hớn hở đi kèm dòng chữ "Qua tết giảm cân" đã trở thành góc check-in không thể bỏ qua. Đây là một sự biến tấu đầy nhân văn, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng cho du khách giữa những lo toan cuối năm.

Tuy nhiên, "ngôi sao" thực sự đang chiếm sóng các nền tảng mạng xã hội những giờ qua lại là một cô ngựa có ngoại hình vô cùng "phúc hậu" nằm ở góc riêng biệt. Khác với vẻ hân hoan thường thấy, cô ngựa này sở hữu gương mặt quạu đặc trưng, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay đầy vẻ hờn dỗi.

Đặc biệt, cô ngựa còn vô cùng sành điệu khi trên tay cầm chiếc iPhone 17 Pro Max. Nhiều bạn trẻ hài hước bình luận: "Có lẽ cô ấy đang mải hóng drama trên mạng hoặc cũng có thể là do lương thưởng chưa về kịp nên khuôn mặt mới 'khó ở' như vậy". Chính sự đối lập giữa thân hình tròn trịa, sang chảnh và biểu cảm "cọc" đã tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến dòng người xếp hàng chờ chụp ảnh cùng cô ngựa này ngày một dài thêm.

"Cha đẻ" của dàn linh vật phố biển Quy Nhơn năm nay, họa sĩ Phan Vĩnh Nguyên cho biết, chú ngựa mặt biểu cảm "khó ở" cầm điện thoại được xây dựng theo tinh thần trẻ trung, pha chút lầy lội, phản ánh rất thật nhịp sống hiện đại của giới trẻ.

Theo anh, việc đưa những chi tiết đời thường như điện thoại thông minh, biểu cảm "khó ở" hay thân hình phúc hậu vào linh vật tết là cách để xóa đi khoảng cách giữa nghệ thuật trang trí và đời sống. "Chúng tôi muốn người xem thấy mình đâu đó trong linh vật, thấy vui, thấy quen và có cảm hứng chụp ảnh, chia sẻ. Khi đó, linh vật không chỉ để ngắm mà còn để… cười", anh chia sẻ thêm.

