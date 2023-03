Bà Rịa - Vũng Tàu: Bất bình người bán đậu hũ đánh đập cụ bà bán bắp

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ mặt áo khoác màu xanh, bán đậu hũ ở chợ Ngọc Hà đi đến chỗ cụ bà đang chở bao bắp luộc phía sau chửi bới rồi hành hung.

Vùng miệng cụ Đ. bị sưng do người phụ nữ bán đậu hũ đánh C.T.V.

Tiếp đó, người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh lấy các trái bắp chưa luộc đựng ở rổ xe đạp của bà cụ rồi đánh vào mặt, đầu nạn nhân liên tục.



Người bán đậu hũ mặc áo khoác xanh liên tục dùng trái bắp đánh vào mặt cụ Đ. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một phụ nữ khác thấy bà cụ liên tục bị đánh đã đến can ngăn, liền bị người mặc áo khoác xanh văng tục, đòi đánh nên không dám can ngăn. Nhiều người khác cũng đến can ngăn, không cho người phụ nữ bán đậu hũ tiếp tục đánh bà cụ nhưng bất thành. Bà cụ liên tục bị người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh dùng trái bắp đánh vào mặt và đầu.

Người phụ nữ bên trái vào căn ngăn, sau đó bị người bán đậu hũ đòi hành hung ẢNH CẮT TỪ CLIP

Một lúc sau, một người đàn ông đến can ngăn thì người này mới quay lại xe đẩy bán đậu hũ của mình. Nhiều người khác đã phụ đưa bao bắp luộc lên xe đạp cho bà cụ.

Chiều 7.3, trao đổi với PV Thanh Niên, bà cụ bị đánh cho biết mình tên Đ., 70 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Từ năm 2013, bà Đ. rời quê vào P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) ở nhờ nhà người quen để đi bán bắp.

"Tôi chỉ thỉnh thoảng chở bắp luộc đến chợ Ngọc Hà bán. Khoảng 15 giờ ngày 6.3, tôi chở bắp đến chợ, dừng xe lại phía sau gần người phụ nữ bán đậu hũ để bán thì liên tục bị người này chửi. Người này cứ xưng hô mày, tao với tôi, nói là sẽ không cho ai mua bắp của tôi… Sau đó tôi có nói lại: "Mày đừng có ác quá! Mày đáng là con cháu tao thôi!". Tôi nói xong thì dắt xe đạp rời đi", cụ Đ. kể.

Khi cụ Đ. rời khỏi vị trí đứng trước đó vài chục mét thì người phụ nữ bán đậu hũ đuổi theo rồi liên tục đánh cụ như hình ảnh trong clip xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Nhiều người xem clip bày tỏ bức xúc trước hành động đánh cụ bà lớn tuổi của người phụ nữ bán đậu hũ. Theo cụ Đ., ngay tối 6.3, cụ Đ. đã đến Công an P.Phú Mỹ trình báo vụ việc.