Vì sao dự án hơn 1.100 tỉ đồng ở Vũng Tàu chưa có đơn vị vận hành?

Tình trạng buôn bán hàng rong tái diễn

Ngày 30.1, Sở Xây dựng TP.HCM đã làm việc với UBND phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đến dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ở Vũng Tàu.

Bán hàng rong ở tháp Tam Thắng. Ảnh do PV Báo Thanh Niên ghi nhận trong tháng 12.2025 ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND phường Vũng Tàu, đến thời điểm hiện tại, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn tất các hạng mục xây dựng cơ bản và đủ điều kiện pháp lý để đưa vào khai thác.

Cụ thể, hạng mục quảng trường tháp Tam Thắng do doanh nghiệp tài trợ và hạng mục công viên Thùy Vân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu làm chủ đầu tư cũng được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Công trình đã hoàn thành và thực tế đang thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi mỗi ngày, nhưng hiện nay chưa có đơn vị nào chính thức tiếp nhận bàn giao quản lý, vận hành. Việc này đang gây ra một số vấn đề trong thực tế vận hành.

Cụ thể hiện nay, công viên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu phối hợp các đơn vị quản lý vận hành từ nguồn lực hỗ trợ của các đơn vị (chưa có kinh phí cho công tác vận hành) nên chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo; tình trạng vệ sinh môi trường, rác thải ứ đọng trên công viên; các trạm tiện ích vận hành chưa hiệu quả; tình trạng buôn bán hàng rong, xe vào công viên vẫn còn tái diễn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

UBND phường Vũng Tàu đã chủ động thực hiện các công tác, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, do không được bàn giao quản lý công viên nên không đủ cơ sở triển khai một số nhiệm vụ liên quan như tổ chức lực lượng bảo vệ, duy trì vệ sinh…

Để đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo phục vụ người dân và du khách đón tết an toàn, văn minh, UBND phường Vũng Tàu kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân để đưa vào quản lý thống nhất.

Tháp Tam Thắng ở Bãi Sau là điểm thu hút đông đảo du khách ẢNH: NGUYỄN LONG

UBND phường Vũng Tàu cũng đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt đề án khai thác và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng công viên Thùy Vân để tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản theo quy định, nhằm lựa chọn đơn vị vận hành chuyên nghiệp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đấu giá, UBND phường Vũng Tàu đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức quản lý, duy trì các dịch vụ thiết yếu như vệ sinh, điện, nước và bảo vệ, đảm bảo công viên hoạt động ổn định trong suốt dịp lễ, tết.

Đề nghị chủ đầu tư sớm bàn giao công trình

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu chủ đầu tư phải rà soát, hoàn thiện đầy đủ các hạng mục còn tồn tại, sớm bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và giao thông TP.HCM theo quy định.

Trục đường Thùy Vân ở Vũng Tàu về đêm ẢNH: NGUYỄN LONG

Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, khai thác, bảo trì công viên, tham vấn các đơn vị liên quan và báo cáo lãnh đạo sở trước ngày 3.2.

Ông Linh cũng đề nghị trung tâm khẩn trương xây dựng đề án cho thuê, khai thác công viên, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để lựa chọn đơn vị trúng thầu vận hành.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, với trọng tâm là công viên quy mô gần 20 ha, kéo dài suốt 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau.

Sau khi hoàn tất xây dựng, khu vực này trở thành công viên ven biển sánh tầm với nhiều công viên trên thế giới được thiết kế không gian mở, dịch vụ công cộng…

Dự án được triển khai với mục đích mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại phường Vũng Tàu.

Đây là một công trình quy mô mang tính biểu tượng du lịch độc đáo, tạo nên thương hiệu đẳng cấp, tăng sức hấp dẫn thu hút du khách. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển phường Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 24 ngày 7.10.2022 của Bộ Chính trị.